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Как заставить своего мужчину убирать носки
Эта статья расскажет, каким образом можно повлиять на мужчину, чтобы он убирал не только свои яркие мужские носки, но и футболки, штаны, ботинки, мусор после еды и его рабочей деятельности в доме.Переглядів: 151 Обговорень: (0) 5-04-2018, 14:19
Необходимо понять и распределить обязанности по дому с самого начала, чтобы мужчина потом не выражал недовольства по поводу уборки. Если он приносит в семью доход, а она сидит дома, то вопрос уборки не должен подниматься. Мужчина приходит домой уставшим после работы. Максимум что можно попросить его делать – складывать вещи в одно место, не наводя хаос по всему дому. А если в семье работают оба, то прав и обязанностей должно быть поровну.
Способы воздействия на неряшливых мужчин
Мужчины в большинстве своем остаются детьми, и повлиять на них можно так же, как на ребенка, стараясь не ранить и не давить на личность. Мужчины не любят прямую критику и напористость. Как же быть?
1. Просьба. Первое, что нужно попробовать сделать, – это попросить. Возможно, он просто не знает, что женщина устала убирать всю квартиру за двоих. И ей было бы гораздо проще и приятнее, если бы он сам убирал за собой.
2. Похвала. Если просьба сработала, важно обязательно хвалить мужчину за уборку, даже если он это сделал не до конца и не так аккуратно, как жена. Стоит один раз раскритиковать его труды – всё, больше попыток помочь своей женщине не будет.
3. Бартер или шантаж. У каждого мужчины есть свои слабости (пиво, компьютер, любовные утехи или ещё что-то). Зная это, можно устроить шантаж или обмен. Например, взамен убранного хлама на столе или помытой посуды предложить выполнить его любое желание.
4. Забастовка. Как вариант – перестать убираться в доме самой. Возможно, мужчине не понравится носить двухнедельные носки и есть с грязной посуды, и он сам решит прибраться.
5. Уборка вместе. В очередной раз убирая квартиру, попросить помочь доубирать вещи в спальне или собрать разбросанные документы в стопку, пока женщина моет кухню. Совместная уборка своего гнездышка сближает, и, возможно, мужчине это даже понравится.
6. Угроза. Можно сначала предупредить о том, что его разбросанные вещи будут выброшены, а потом сделать это, если угроза не помогла. В следующий раз он вряд ли легкомысленно отнесется к просьбе убрать раскиданные любимые джинсы или майку.
Заключение
Мужчину нельзя пытаться заставить что-то сделать или перевоспитать. Это только усугубит ситуацию и навсегда оттолкнет его от процесса уборки. Но можно потихоньку приучать его к порядку, искоренять его дурные привычки, учить помогать своей второй половине. В дальнейшем появятся дети в семье, и мужчина должен быть для них хорошим примером, особенно для сына, у которого тоже когда-то будет своя семья.
Необходимо понять и распределить обязанности по дому с самого начала, чтобы мужчина потом не выражал недовольства по поводу уборки. Если он приносит в семью доход, а она сидит дома, то вопрос уборки не должен подниматься. Мужчина приходит домой уставшим после работы. Максимум что можно попросить его делать – складывать вещи в одно место, не наводя хаос по всему дому. А если в семье работают оба, то прав и обязанностей должно быть поровну.
Способы воздействия на неряшливых мужчин
Мужчины в большинстве своем остаются детьми, и повлиять на них можно так же, как на ребенка, стараясь не ранить и не давить на личность. Мужчины не любят прямую критику и напористость. Как же быть?
1. Просьба. Первое, что нужно попробовать сделать, – это попросить. Возможно, он просто не знает, что женщина устала убирать всю квартиру за двоих. И ей было бы гораздо проще и приятнее, если бы он сам убирал за собой.
2. Похвала. Если просьба сработала, важно обязательно хвалить мужчину за уборку, даже если он это сделал не до конца и не так аккуратно, как жена. Стоит один раз раскритиковать его труды – всё, больше попыток помочь своей женщине не будет.
3. Бартер или шантаж. У каждого мужчины есть свои слабости (пиво, компьютер, любовные утехи или ещё что-то). Зная это, можно устроить шантаж или обмен. Например, взамен убранного хлама на столе или помытой посуды предложить выполнить его любое желание.
4. Забастовка. Как вариант – перестать убираться в доме самой. Возможно, мужчине не понравится носить двухнедельные носки и есть с грязной посуды, и он сам решит прибраться.
5. Уборка вместе. В очередной раз убирая квартиру, попросить помочь доубирать вещи в спальне или собрать разбросанные документы в стопку, пока женщина моет кухню. Совместная уборка своего гнездышка сближает, и, возможно, мужчине это даже понравится.
6. Угроза. Можно сначала предупредить о том, что его разбросанные вещи будут выброшены, а потом сделать это, если угроза не помогла. В следующий раз он вряд ли легкомысленно отнесется к просьбе убрать раскиданные любимые джинсы или майку.
Заключение
Мужчину нельзя пытаться заставить что-то сделать или перевоспитать. Это только усугубит ситуацию и навсегда оттолкнет его от процесса уборки. Но можно потихоньку приучать его к порядку, искоренять его дурные привычки, учить помогать своей второй половине. В дальнейшем появятся дети в семье, и мужчина должен быть для них хорошим примером, особенно для сына, у которого тоже когда-то будет своя семья.