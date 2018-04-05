bank-ua.com
Рівне:
Останні новини
13:55
119 мільйонів гривень та 34 тендери: як на Сарненщині депутат від БПП освоює гроші на будівництво шкіл
09:03
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран
09:41
Винувантців "бурштинових" заворушень триматимуть під вартою
10:40
На Рівненщині знову виявлено фальсифікований алкоголь
10:22
Пауерліфтер з Рівненщини – найсильніший юніор світу
10:21
З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах
13:28
"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
11:39
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву
17:20
Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики
17:07
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
13:39
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова
17:38
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок
13:22
Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну
12:58
Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
12:53
Зброя і нагороди з Путіним: силовики викрили православну організацію в Україні
» » Как заставить своего мужчину убирать носки

Как заставить своего мужчину убирать носки

Эта статья расскажет, каким образом можно повлиять на мужчину, чтобы он убирал не только свои яркие мужские носки, но и футболки, штаны, ботинки, мусор после еды и его рабочей деятельности в доме.
Необходимо понять и распределить обязанности по дому с самого начала, чтобы мужчина потом не выражал недовольства по поводу уборки. Если он приносит в семью доход, а она сидит дома, то вопрос уборки не должен подниматься. Мужчина приходит домой уставшим после работы. Максимум что можно попросить его делать – складывать вещи в одно место, не наводя хаос по всему дому. А если в семье работают оба, то прав и обязанностей должно быть поровну.
Способы воздействия на неряшливых мужчин
Мужчины в большинстве своем остаются детьми, и повлиять на них можно так же, как на ребенка, стараясь не ранить и не давить на личность. Мужчины не любят прямую критику и напористость. Как же быть?
1. Просьба. Первое, что нужно попробовать сделать, – это попросить. Возможно, он просто не знает, что женщина устала убирать всю квартиру за двоих. И ей было бы гораздо проще и приятнее, если бы он сам убирал за собой.
2. Похвала. Если просьба сработала, важно обязательно хвалить мужчину за уборку, даже если он это сделал не до конца и не так аккуратно, как жена. Стоит один раз раскритиковать его труды – всё, больше попыток помочь своей женщине не будет.
3. Бартер или шантаж. У каждого мужчины есть свои слабости (пиво, компьютер, любовные утехи или ещё что-то). Зная это, можно устроить шантаж или обмен. Например, взамен убранного хлама на столе или помытой посуды предложить выполнить его любое желание.
4. Забастовка. Как вариант – перестать убираться в доме самой. Возможно, мужчине не понравится носить двухнедельные носки и есть с грязной посуды, и он сам решит прибраться.
5. Уборка вместе. В очередной раз убирая квартиру, попросить помочь доубирать вещи в спальне или собрать разбросанные документы в стопку, пока женщина моет кухню. Совместная уборка своего гнездышка сближает, и, возможно, мужчине это даже понравится.
6. Угроза. Можно сначала предупредить о том, что его разбросанные вещи будут выброшены, а потом сделать это, если угроза не помогла. В следующий раз он вряд ли легкомысленно отнесется к просьбе убрать раскиданные любимые джинсы или майку.
Заключение
Мужчину нельзя пытаться заставить что-то сделать или перевоспитать. Это только усугубит ситуацию и навсегда оттолкнет его от процесса уборки. Но можно потихоньку приучать его к порядку, искоренять его дурные привычки, учить помогать своей второй половине. В дальнейшем появятся дети в семье, и мужчина должен быть для них хорошим примером, особенно для сына, у которого тоже когда-то будет своя семья.
Переглядів Переглядів: 151  Обговорень Обговорень: (0) 5-04-2018, 14:19
Читайте також:
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині 25 лютого 11:37
На Одещині мачуха жорстоко задушила пасербицю
На Одещині мачуха жорстоко задушила пасербицю 13 листопада 11:47
Рівняни повернулися з Ганноверу чемпіонами
Рівняни повернулися з Ганноверу чемпіонами 11 листопада 08:57
Рівненська влада порозумілася з молокопереробним підприємством «Дубномолоко»
Рівненська влада порозумілася з молокопереробним підприємством «Дубномолоко» 29 квітня 08:58
Популярні
Ліквідатор чи злодій?
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо…
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ
Я+ТИ 26 березня 18:54


Наповнення © 2006-2018 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua


Архів матеріалів
«    Квітень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мітки
Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, хабара, чоловіка

Показати всі теги
© Усі права захищені.
Вгору