bank-ua.com
Рівне:
Останні новини
09:50
Священика-винуватця п’яної ДТП півроку не можуть покарати через відсутність суддів
13:55
119 мільйонів гривень та 34 тендери: як на Сарненщині депутат від БПП освоює гроші на будівництво шкіл
09:03
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран
09:41
Винувантців "бурштинових" заворушень триматимуть під вартою
10:40
На Рівненщині знову виявлено фальсифікований алкоголь
10:22
Пауерліфтер з Рівненщини – найсильніший юніор світу
10:21
З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах
13:28
"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
11:39
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву
17:20
Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики
17:07
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
13:39
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова
17:38
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок
13:22
Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну
12:58
Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
» » » Загальний товарообіг Рівненської митниці в січні-березні 2018 року склав 280,2 мільйонів доларів

Загальний товарообіг Рівненської митниці в січні-березні 2018 року склав 280,2 мільйонів доларів

У першому кварталі поточного року загальний товарообіг Рівненської митниці склав 280,2 млн. доларів США. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іван Іванов.
За його словами, суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України паливні елементи (твели), добрива мінеральні, аміак безводний, трактори, сівалки, вантажні автомобілі причепи та напівпричепи, легкові автомобілі. Експортували, в основному меблі для сидіння, банки скляні для консервування, фанеру клеєну, соєві боби, мінеральні добрива.
Всього у звітному періоді митницею було пропущено 85,9 тис. тонн вантажів.
Варто зазначити що у порівнянні з січнем - березнем 2017 року загальний товарообіг збільшився на 46,0 млн дол.. США (19,7%). Зокрема обсяг експорту збільшився на 32,3 млн.дол. США, а імпорт збільшився - на 13,9 млн. дол США.
Кількість учасників ЗЕД, які здійснювали зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС з початку року становить 1015.

Рівненська митниця ДФС.
Переглядів Переглядів: 205  Обговорень Обговорень: (0) 12-04-2018, 10:29
Читайте також:
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції 25 лютого 11:40
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині 25 лютого 11:37
Земельну ділянку у Дубровицькому районі площею понад 6,7 га повернуто у розпорядження держави
Земельну ділянку у Дубровицькому районі площею понад 6,7 га повернуто у розпорядження держави 04 грудня 10:37
З-під варти у Радивилові втекли засуджені
З-під варти у Радивилові втекли засуджені 08 листопада 15:28
Популярні
Ліквідатор чи злодій?
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо…
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ
Я+ТИ 26 березня 18:54


Наповнення © 2006-2018 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua


Архів матеріалів
«    Квітень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мітки
Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Співробітники, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

Показати всі теги
© Усі права захищені.
Вгору