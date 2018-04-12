Загальний товарообіг Рівненської митниці в січні-березні 2018 року склав 280,2 мільйонів доларів

У першому кварталі поточного року загальний товарообіг Рівненської митниці склав 280,2 млн. доларів США. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іван Іванов.

За його словами, суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України паливні елементи (твели), добрива мінеральні, аміак безводний, трактори, сівалки, вантажні автомобілі причепи та напівпричепи, легкові автомобілі. Експортували, в основному меблі для сидіння, банки скляні для консервування, фанеру клеєну, соєві боби, мінеральні добрива.

Всього у звітному періоді митницею було пропущено 85,9 тис. тонн вантажів.

Варто зазначити що у порівнянні з січнем - березнем 2017 року загальний товарообіг збільшився на 46,0 млн дол.. США (19,7%). Зокрема обсяг експорту збільшився на 32,3 млн.дол. США, а імпорт збільшився - на 13,9 млн. дол США.

Кількість учасників ЗЕД, які здійснювали зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС з початку року становить 1015.



Рівненська митниця ДФС.