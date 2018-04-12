Викрито та ліквідовано канал постачання в Україну псевдоефедриновмісних таблеток

За належного процесуального керівництва прокуратури Рівненської області у кримінальному провадженні викрито та припинено діяльність групи осіб, яка налагодила канал контрабандного переміщення з Республіки Польща та Словацької Республіки в Україну псевдоефедриновмісних пігулок.

На даному етапі досудового розслідування встановлена причетність до вчинення кримінальних правопорушень 3 осіб – жителів Рівненської та Волинської областей.

Зокрема, в березні 2018 року співробітники Управління Служби безпеки в Рівненській області затримали одного із кур’єрів в пункті пропуску «Ужгород» під час спроби переміщення з-за кордону великої партії прекурсорів, а саме – 28 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину.

Одночасно у ході проведення спецоперації, погодженої із прокуратурою області, затримано на території Рівненщини інших двох спільників під час отримання чергової партії прекурсорів, з яких останні мали на меті виготовляти та збувати психотропну речовину – метамфетамін.

За погодженням із процесуальним прокурором трьом фігурантам кримінального провадження вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсорів в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 311 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, за попередньою змовою групою осіб). Стосовно підозрюваних судом обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

У даному кримінальному провадженні слідчі слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області продовжують здійснювати досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

Довідково: за вчинення вказаних злочинів передбачено найсуворіше покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.