Будівництво об’їзної дороги розпочнеться в 2019 році

Наразі Укравтодор підготував технічне завдання на будівництво північного об’їзду Рівного та розпочав розробку проектної документації.

Загальна її протяжність 14 кілометрів. Об’їзд складатиметься з 3 ділянок: 4 км існуючої дороги, 6 км – нового будівництва, 4 км – реконструкції.

«Ця дорога важлива для Рівного. Зараз завершується виготовлення проектно-кошторисної документації. Далі будемо визначатися щодо коштів, чи вдасться залучити державні кошти, чи гроші митного експерименту. Ми маємо, так звану, малу об’їзду дорогу – це з’їзд від траси Київ-Чоп до Житинського кільця. Саме в цьому році передбачається ремонт цієї ділянки протяжністю 4 кілометри», - зазначив заступник голови облдержадміністрації Віталій Ундір.

Завершити роботи планується у 2020 році.

За словами Віталія Ундіра, північна об’їзна дасть можливість звільнити Рівне від транзитних автомобілів, що прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва у напрямку Луцька та КПП Устилуг – по трасі Н-22.