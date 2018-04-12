Рівненські держаудитори виявили втрат на 10 мільйонів гривень

За результатами проведених від початку 2018 року ревізій фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області виявили втрат матеріальних та фінансових ресурсів на суму 10,6 мільйонів гривень.

Упродовж цього часу рівненські аудитори забезпечили відшкодування втрат на 6 мільйонів гривень.

За порушення законодавства 32 посадових особи притягнули до адміністративної відповідальності, ще двох – до дисциплінарної.

Матеріали 13 ревізій передано правоохоронним органам для відповідного реагування. За результатами їхнього розгляду розпочато сім досудових розслідувань, вручено три письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, перед органами прокуратури ініційовано пред’явлення 12 позовів. У 16 випадках до об’єктів контролю застосовано зупинення операцій із бюджетними коштами.

За повідомленням прес-служби Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області.