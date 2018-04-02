У Чернівецькій області любителя «полунички» оштрафували на 1700 грн

У Чернівецькій області суд призначив покарання у вигляді штрафу розміром 1700 грн зловмиснику, який на власній сторінці у соцмережі "ВКонтакте" опублікував 12 відеороликів із порнографічним змістом.Як зазначається у відповідному вироку Хотинського районного суду, обвинувачений у 2010 році створив власну сторінку в соцмережі "ВКонтакте", на якій упродовж 2011 року завантажив 12 відеороликів з порнографією, надавши вільний доступ до їх перегляду іншим користувачам соцмережі.У лютому 2018 року обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, згідно з якою зловмисник розкаявся у вчиненому.Хотинський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив буковинцеві покарання за скоєний злочин у вигляді штрафу розміром 1700 гривень.