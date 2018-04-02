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Священика-винуватця п’яної ДТП півроку не можуть покарати через відсутність суддів
На Рівненщині священика, який скоїв ДТП із чотирма автівками у стані алкогольного сп’яніння, не оштрафували і не позбавили права кермування. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Переглядів: 68 Обговорень: (0) Вчора, 09:50
Потерпілі залишилися без компенсації за свої пошкоджені авто, оскільки в райсуді, де мали розглядати справу про аварію, немає жодного служителя Феміди. Нині там не можуть розглянути понад 900 інших справ.
Нагадаємо, рівень алкоголю у крові священика перевищував норму в 15 разів. Тоді він запевняв, що був тверезим.
Минуло майже півроку, винуватця позбавили сану, а за п’яну ДТП не покарали.
«Наразі з нами ніхто не розрахувався. Машина наша побита, ми її віддали за копійки на металобрухт. Можна їздить п’яному і нічого нікому не буде», – повідомила потерпіла Христина Сіранчук.
Щоб отримати компенсацію, мало б бути рішення про винуватість колишнього батюшки, але в Гощанському суді немає жодного служителя Феміди. Строки притягнення до відповідальності панотця спливли, а передача справи до іншого суду не передбачена законом.
«Оскільки суддів немає, то і рішення такого ніхто ухвалити не може, тому страхових коштів ми теж отримати не можемо», – пояснив адвокат потерпілих Олег Середа.
Потерпілі залишилися без компенсації за свої пошкоджені авто, оскільки в райсуді, де мали розглядати справу про аварію, немає жодного служителя Феміди. Нині там не можуть розглянути понад 900 інших справ.
Нагадаємо, рівень алкоголю у крові священика перевищував норму в 15 разів. Тоді він запевняв, що був тверезим.
Минуло майже півроку, винуватця позбавили сану, а за п’яну ДТП не покарали.
«Наразі з нами ніхто не розрахувався. Машина наша побита, ми її віддали за копійки на металобрухт. Можна їздить п’яному і нічого нікому не буде», – повідомила потерпіла Христина Сіранчук.
Щоб отримати компенсацію, мало б бути рішення про винуватість колишнього батюшки, але в Гощанському суді немає жодного служителя Феміди. Строки притягнення до відповідальності панотця спливли, а передача справи до іншого суду не передбачена законом.
«Оскільки суддів немає, то і рішення такого ніхто ухвалити не може, тому страхових коштів ми теж отримати не можемо», – пояснив адвокат потерпілих Олег Середа.