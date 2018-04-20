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» » » Рівненські ліси збагатили бюджети на 21,5 мільйонів гривень

Рівненські ліси збагатили бюджети на 21,5 мільйонів гривень

Протягом 3 місяців 2018 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 21,5 млн.грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у тому числі 15,6 млн.грн. надійшло до місцевих бюджетів, 5,9 млн. грн. - до державної скарбниці. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 10,6 млн.грн., або на 97 відсотків.
Місцевим бюджетам базового рівня належать надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей, з розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом інженерних комунікацій, надходження за заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та інших цілей. До обласного бюджету зараховується 50 відсотків надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Переглядів Переглядів: 267  Обговорень Обговорень: (0) 20-04-2018, 13:55
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