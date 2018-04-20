Викрито факт незаконного заволодіння державними коштами під час проведення тендерної закупівлі автобуса

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Рівненській області спільно з обласним управлінням Національної поліції встановлено факти ймовірного заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерної закупівлі транспортного засобу.

Встановлено, що посадові особи одного з приватних підприємств, зареєстрованого у Хмельницькій області, можливо перебуваючи у змові зі службовими особами державної установи, здійснили для останньої придбання пасажирського автобуса марки Mercedes-Benz. Закупівля здійснювалась шляхом використання "транзитних" операцій у ланцюгу постачання. Тобто, кошти проводилися через низку підприємств для штучного збільшення вартості транспортного засобу. При цьому до відповідних документів було внесено завідомо недостовірні відомості, зокрема, вартість автобуса штучно завищено на суму близько 1,5 млн грн.

У подальшому кошти, незаконно одержані зазначеним приватним підприємством з державного бюджету, у тому числі готівкою в касі банку, було ймовірно легалізовано у розмірі 1,4 млн грн. шляхом використання у власній господарській діяльності.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

ГУ ДФС у Рівненській області.