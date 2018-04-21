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У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі двох посадовців поліції
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з підрозділів та слідчого Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.Переглядів: 211 Обговорень: (0) 21-04-2018, 10:24
Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від призову та проходження військової строкової служби. Через особисті зв’язки поліцейські виходили на бажаючих уникнути призову або отримати відстрочку, після цього «вирішували питання» з представниками військкомату. Свої «послуги» зловмисники оцінювали від п’ятсот до півтори тисячі доларів США з одного призовника.
Співробітники СБУ затримали поліцейських після одержання хабара у розмірі тисяча триста американських доларів.
Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.
Операція із викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою та слідчими поліції.
Прес-центр СБ України.
Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від призову та проходження військової строкової служби. Через особисті зв’язки поліцейські виходили на бажаючих уникнути призову або отримати відстрочку, після цього «вирішували питання» з представниками військкомату. Свої «послуги» зловмисники оцінювали від п’ятсот до півтори тисячі доларів США з одного призовника.
Співробітники СБУ затримали поліцейських після одержання хабара у розмірі тисяча триста американських доларів.
Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.
Операція із викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою та слідчими поліції.
Прес-центр СБ України.