Четвертий етап кубка Сарненського району з шахів

Більше півсотні учасників з семи районів області та м.Вараш зібрались в ЗОШ с.Немовичі на відкритий чемпіонат району з швидких шахів, він же - 4 етап відкритого Кубка Сарненського району-2018.Зіграли за швейцарською системою у 9 турів із контролем часу по 15 хвилин кожному учаснику на партію. Досить потужний склад учасників обіцяв запеклу боротьбу в кожному турі і за кожне очко. Вже в перших турах Олесій Жакун програв школяру з м.Вараш Андрію Кот, Микола Кирильчук з Рокитно та Віктор Параниця почергово поступились Віктору Сергійчуку з с.Стрільськ , Василь Атаманець з Березно Віталію Годунку.В результаті після третини дистанції 100% результат мали березнівчанин Петро Іллюк, Віктор Сергійчук і Віталій Годунко. Перші двоє в очній зустрічі розійшлися миром, Годунко ж свою партію програв Олександру Параниці. Внаслідок чого після 4 туру лідерів з результатом 3,5 очка стало уже шестеро. До вказаної трійки доєднались Олександр Абрамчук, Андрій Кот та Костянтин Лісовський з м.Костопіль – які свої партії виграли.Партії лідерів Іллюк-Кот 1-0, Абрамчук-Сергійчук 1-0, Лісовський-Параниця 0,5-0,5 зробили одноособовими лідерами Іллюка та Абрамчука. Партія між ними в слідуючому турі внаслідок перемоги Іллюка дозволила нарешті після уже 2/3 турнірного шляху мати одного лідера. І всім уже здавалося, що ніщо не завадить Петрові стати переможцем турніру в цілому, але 2 нічиї і поразка в заключних турах дозволила йому зайняти лише 5 місце.Переможцями стали ті, хто розрахував свої сили і потужно провів кінцівку турніру. Це Олексій Жакун, Олександр Параниця, Констянтин Лісовський та Василь Якимчук, які в підсумку набрали по 7 очок.