9 перспективних спеціальностей, які можна опанувати онлайн

Кожного року ринок потребує спеціалістів у все нових і нових галузях.Університетські програми та навіть списки напрямів навчання не завжди встигають вчасно оновлюватись, хоча і дають хорошу базу.Тому навіть тим, хто має диплом вишу або вчиться в університеті, варто шукати додаткові джерела знань.Ось декілька професій, до яких варто придивитись всім, хто готовий до самоосвіти.У наш час людина протягом одного дня отримує інформації більше, ніж житель Середніх віків за все життя.Кількість даних просто "зашкалює", а їх обробка вимагає чималої зосередженості, уваги та аналітичних здібностей.Загалом Data Science має на меті виокремлення корисної інформації з великих об’ємів даних.Зокрема з інформації про переміщення у просторі, споживчі настрої, дзвінки та електронне листування.Курси з Data Science наразі можна відвідувати на провідних західних освітніх майданчиках, на зразок Coursera чи Udacity. Є також перекладений українською курс з аналізу даних на Prometheus.DevOps engineer розшифровується як Development & Operations engineer.Професія об’єднує специфіку роботи розробника та системного адміністратора.Основним завданням є автоматизація життєвого циклу програмного забезпечення.Вивчення цієї спеціальності передбачає ґрунтовні знання як у програмуванні, так і в адмініструванні.Опанувати професію можна і онлайн: приміром, пройшовши один з трьох курсів по DevOps на сайті EdX.Користування мобільними пристроями для доступу в мережу станом на 2017 рік складало приблизно 55%.Кількість мобільних інтернет-юзерів буде лише зростати, а це означає, що спеціалісти зі створення мобільних додатків передусім на Android та iOS будуть все більш затребувані. Кількість курсів з вивчення цієї професії також зростатиме.Якщо вам цікава розробка додатків, варто оволодіти мовами програмування Java (для Android) або Objective-C (для iOS). Останню можна вивчити за допомогою курсу на Udemy.Звичайний університетський курс не дає достатніх знань щодо професії front-end developer'a. Програми переважної більшості вишів обмежуються версткою в html та css, а про нові фреймворки не йдеться.Аби розвиватись у цій професії, неодмінно доведеться проходити додаткові курси онлайн. Корисні програми є на Coursera, Udemy, Udacity, у Microsoft Academy.А на сайті Coding The Smart Way навіть склали добірку актуальних курсів з frontend-розробки.Тестування ПО не є новою спеціальністю, проте вона стабільно затребувана і є невід’ємною у процесі розробки софту.QA Automation передбачає наявність знань і досвіду Manual QA, а також автоматизацію процесу тестування.У свою чергу, створення автоматизованих тестів, навіть найпростіших, вимагає уміння кодити.QA Automation можна навчитись на численних онлайн-ресурсах, зокрема перекладених українською, а також на курсах в офлайні. Декілька курсів можна знайти на платформі Udemy.Одна з найновіших і найдинамічніших спеціальностей на сьогодні – керування безпілотними літальними апаратами.Зважаючи на широке коло використання дронів – від військових потреб до доставки піци – ринок потребує все більше майстерних операторів.Наразі важко уявити виш, що поставить за мету навчання таких спеціалістів. З іншого боку, платформа Coursera пропонує курс під назвою Aerial Robotics, створений за сприяння Університету Пенсильванії.Різке подорожчання біткойна зумовило чималий інтерес до ринку криптовалют і технологій блокчейн, зокрема.Часто люди пов’язують блокчейн виключно з майнінгом криптовалют, проте він має набагато ширше застосування. Використання технології є доцільним у банківській діяльності, технологіях з ідентифікації, у впровадженні концепції "розумного міста".Зважаючи на популярність, курси з блокчейн представлені на різних освітніх майданчиках, наприклад, EdX пропонує курс Blockchain for Business.Перспективна професія майбутнього, що стосується розвинених країн.Тренд щодо більш екологічних і менш витратних джерел енергії тільки росте і світова енергетика потребуватиме нових спеціалістів у цій галузі.Поняття відновлюваної енергетики дуже широке, і спеціалізацій всередині нього налічується немало. Щоб розвиватись у цій галузі, має сенс переглянути декілька програм на Coursera.Ще одна професія майбутнього. На даний момент лічені, проте розвинені країни легалізували криптовалюти. Серед них – Японія, Канада і Німеччина, відповідно, узаконений ринок криптовалют буде працюватиме саме у розвинених державах.На сьогоднішній день освіта в галузі криптовалют стосується перш за все фінансової грамотності, інвестицій та криптовалютних заощаджень для забезпечення старості.Корисні навчальні програми можна знайти на сайті Udemy. Coursera пропонує навчання на курсі Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, а ознайомчі програми з криптовалют можна прослухати в Khan Academy.співзасновник та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply