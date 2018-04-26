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» » » У селищній раді виявили фінансових порушень на понад мільйон гривень

У селищній раді виявили фінансових порушень на понад мільйон гривень

Спеціалісти управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели планову ревізію селищного бюджету фінансово-господарської діяльності Млинівської селищної ради Млинівського району і виявили порушень, що призвели до втрат ресурсів, на загальну суму 1315 тис. грн. Контролем охоплено період з 01.01.2014 по 31.12.2017.
Зокрема, ревізією встановлено, що порушуючи відповідні вимоги законодавства, 12 замовників будівництва протягом 2014 – 2017 років не звернулися до Млинівської селищної ради щодо укладення договору на пайову участь у розвитку інфраструктури. Як результат, селищний бюджет недоотримав 408 тис. грн доходів. До того ж, Млинівська селищна рада не скористалася правом звернення до суду та вчасно не підписала договори пайової участі з вищезгаданими забудовниками у судовому порядку.
Окрім того, ревізією виявлено порушення у використанні коштів медичної субвенції. Так, під час проведення контрольного заходу аудитори виявили що у 2017 році кошти медичної субвенції на суму 798,3 тис. грн, отримані Млинівською селищною радою для надання медичних послуг населенню місцевої об’єднаної територіальної громади, були спрямовані без укладання угоди та всупереч бюджетним призначенням, на медичне забезпечення населення іншої об’єднаної територіальної громади, а саме, Острожецької районної лікарні, яка використала їх цілком.
Встановлено також порушення у нарахуванні зарплати, розрахунках з надання субсидій та оплати за виконані ремонтні роботи загалом на понад 100 тис.гривень.
За результатами ревізії до адміністративної відповідальності притягнуто одну посадову особу, а також складено і передано до Млинівського районного суду два протоколи про порушення законодавства в здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Селищному голові направлено висновки на заперечення та вимоги про усунення виявлених ревізією порушень. Матеріали ревізії передано в правоохоронні органи.
Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби в Рівненській області
Переглядів Переглядів: 166  Обговорень Обговорень: (0) 26-04-2018, 08:59
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