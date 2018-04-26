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Как начать программировать? Несколько советов
Спустя некоторое время программирование станет очень важным навыком, нежели на данный момент. Еще есть время влиться в коллектив, создающих наше будущее. В этой статье будут разобраны несколько советов, которые помогут вам начать программировать уже сейчас.Переглядів: 178 Обговорень: (0) 26-04-2018, 09:38
Поймите, почему вы хотите начать программировать
Если вы насмотрелись картинок с офисов создателей некоторых игр, а может быть поисковиков, например Google, и выяснили, что хотите работать там же, это будет являться неплохой мотивацией для вас. Но это не должно быть единственной причиной по которой вы хотите стать программистом, ведь это может занять сотни часов, которые вы будете проводить, делая новые строки кода.
Очень кстати будет предложение ЕШКО, тут, как «для чайников», так и для тех, кто «знал, но подзабыл». Это дистанционный курс «Программирование для начинающих», где вы получите необходимые для дальнейшего развития знания.
Организаторы постараются организовать обучение в удобное для вас время, в комфортных условиях, не зависимо от графика работы преподавателей.
Выберите язык программирования, подходящий для вас.
Языков программирования очень много, и среди них не существует идеального. Каждый из языков направлен на решение лишь некоторых задач. Но есть и хорошая сторона, если вы выучите один язык программирования, освоить остальные будет не так уж и трудно.
Попробуйте изучать, играя.
В некоторых случаях наилучшим способом изучения становятся игры. Когда учебники учат вас создавать игры, некоторые сайты сами бывают играми. Одним из таких сайтов является CodeCombat, где видеоигра в виде режима РПГ будет учить вас определенным языкам программирования.
Найдите наставника
Хороший способ что-либо изучить - это брать советы у того, кто лучше вас в каком-то деле. Только он может указать вам на ваши ошибки.
В группе программистов огромное количество людей, готовых помочь новичкам в этом деле. Также наставником кого-либо можете стать и вы. Пересказ информации, которая была получена вами, лучше закрепит пройденный материал.
Поймите, почему вы хотите начать программировать
Если вы насмотрелись картинок с офисов создателей некоторых игр, а может быть поисковиков, например Google, и выяснили, что хотите работать там же, это будет являться неплохой мотивацией для вас. Но это не должно быть единственной причиной по которой вы хотите стать программистом, ведь это может занять сотни часов, которые вы будете проводить, делая новые строки кода.
Очень кстати будет предложение ЕШКО, тут, как «для чайников», так и для тех, кто «знал, но подзабыл». Это дистанционный курс «Программирование для начинающих», где вы получите необходимые для дальнейшего развития знания.
Организаторы постараются организовать обучение в удобное для вас время, в комфортных условиях, не зависимо от графика работы преподавателей.
Выберите язык программирования, подходящий для вас.
Языков программирования очень много, и среди них не существует идеального. Каждый из языков направлен на решение лишь некоторых задач. Но есть и хорошая сторона, если вы выучите один язык программирования, освоить остальные будет не так уж и трудно.
Попробуйте изучать, играя.
В некоторых случаях наилучшим способом изучения становятся игры. Когда учебники учат вас создавать игры, некоторые сайты сами бывают играми. Одним из таких сайтов является CodeCombat, где видеоигра в виде режима РПГ будет учить вас определенным языкам программирования.
Найдите наставника
Хороший способ что-либо изучить - это брать советы у того, кто лучше вас в каком-то деле. Только он может указать вам на ваши ошибки.
В группе программистов огромное количество людей, готовых помочь новичкам в этом деле. Также наставником кого-либо можете стать и вы. Пересказ информации, которая была получена вами, лучше закрепит пройденный материал.