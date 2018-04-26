bank-ua.com
Рівне:
Останні новини
13:25
9 перспективних спеціальностей, які можна опанувати онлайн
18:59
Четвертий етап кубка Сарненського району з шахів
08:05
На Рівненщині перевірили готовність Т-84 та їх екіпажі до танкових змагань «Сильна Європа»
09:50
Священика-винуватця п’яної ДТП півроку не можуть покарати через відсутність суддів
13:55
119 мільйонів гривень та 34 тендери: як на Сарненщині депутат від БПП освоює гроші на будівництво шкіл
09:03
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран
09:41
Винувантців "бурштинових" заворушень триматимуть під вартою
10:40
На Рівненщині знову виявлено фальсифікований алкоголь
10:22
Пауерліфтер з Рівненщини – найсильніший юніор світу
10:21
З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах
13:28
"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
11:39
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву
17:20
Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики
17:07
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
13:39
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова
» » Как начать программировать? Несколько советов

Как начать программировать? Несколько советов

Спустя некоторое время программирование станет очень важным навыком, нежели на данный момент. Еще есть время влиться в коллектив, создающих наше будущее. В этой статье будут разобраны несколько советов, которые помогут вам начать программировать уже сейчас.
Поймите, почему вы хотите начать программировать
Если вы насмотрелись картинок с офисов создателей некоторых игр, а может быть поисковиков, например Google, и выяснили, что хотите работать там же, это будет являться неплохой мотивацией для вас. Но это не должно быть единственной причиной по которой вы хотите стать программистом, ведь это может занять сотни часов, которые вы будете проводить, делая новые строки кода.
Очень кстати будет предложение ЕШКО, тут, как «для чайников», так и для тех, кто «знал, но подзабыл». Это дистанционный курс «Программирование для начинающих», где вы получите необходимые для дальнейшего развития знания.
Организаторы постараются организовать обучение в удобное для вас время, в комфортных условиях, не зависимо от графика работы преподавателей.

Выберите язык программирования, подходящий для вас.
Языков программирования очень много, и среди них не существует идеального. Каждый из языков направлен на решение лишь некоторых задач. Но есть и хорошая сторона, если вы выучите один язык программирования, освоить остальные будет не так уж и трудно.
Попробуйте изучать, играя.
В некоторых случаях наилучшим способом изучения становятся игры. Когда учебники учат вас создавать игры, некоторые сайты сами бывают играми. Одним из таких сайтов является CodeCombat, где видеоигра в виде режима РПГ будет учить вас определенным языкам программирования.
Найдите наставника
Хороший способ что-либо изучить - это брать советы у того, кто лучше вас в каком-то деле. Только он может указать вам на ваши ошибки.
В группе программистов огромное количество людей, готовых помочь новичкам в этом деле. Также наставником кого-либо можете стать и вы. Пересказ информации, которая была получена вами, лучше закрепит пройденный материал.
Переглядів Переглядів: 178  Обговорень Обговорень: (0) 26-04-2018, 09:38
Читайте також:
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції 25 лютого 11:40
На Одещині мачуха жорстоко задушила пасербицю
На Одещині мачуха жорстоко задушила пасербицю 13 листопада 11:47
На Рівненщині затримали позашляховик, котрий був у розшуку
На Рівненщині затримали позашляховик, котрий був у розшуку 04 квітня 11:59
Від роботи з підприємствами-боржниками Рівненщини до бюджету надійшло 81,2 млн.грн.
Від роботи з підприємствами-боржниками Рівненщини до бюджету надійшло 81,2 млн.грн. 30 листопада 18:33
Популярні
Ліквідатор чи злодій?
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо…
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ
Я+ТИ 26 березня 18:54


Наповнення © 2006-2018 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua


Архів матеріалів
«    Квітень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мітки
Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україні, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

Показати всі теги
© Усі права захищені.
Вгору