Коворкинг-центр – рай для фрилансеров и творческой публики

Бизнес-идея открытия коворкинг центра достаточно новая и перспективная. Для чего и кому нужны такие центры?
Кооркинг-центр – это пространство, где проходят самые различные мероприятия: лекции, семинары, тренинги, занятия, курсы, мастер-классы. Раньше подобные мероприятия «ютились» во временно арендованных залах школ, библиотек, даже детских садов.
Помимо учебных целей коворкинг зоны отличает специфическое назначение, свойственное, пожалуй, нынешнему времени: это рабочая зона для фрилансеров. Раньше представители этой свободной профессии были чрезвычайно рады возможности не связывать себя пребыванием в офисе, но все хорошо в меру: четыре стены со временем вызвали дикое желание хоть иногда видеть себе подобных, что и осуществляется в новом явлении мегаполиса.
Коворкинг-центры, которые можно найти на сайте My-Kiev.com, решают не только психологические проблемы одиноких фрилансеров. Они дает возможность им, и не только, налаживать деловые и профессиональные связи, обмениваться опытом с другими специалистами – в общем, открывает новые возможности для карьерного роста, недоступные ранее людям, работающим удаленно. А для других работников подобные возможности были открыты только, пожалуй, на тематических конференциях, выставках и т. д.
Коворкинг-центр в чем-то является аналогом библиотеки, где раньше было принято проводить время интеллектуальной публике: научным сотрудникам, студентам, преподавателям и т. д. Что-то общее есть, но коворкинг предполагает более комфортные условия и многофункциональность помещения, которое поделено на несколько зон:
рабочая зона (лекционные залы, учебные аудитории);
зона отдыха (место, где можно общаться в свободном режиме, не так строго соблюдая тишину, как в лекционных залах);
кухня-столовая, бар (здесь можно съесть как принесенное с собой, так и купить на месте);
комнаты для переговоров (возможность проводить встречи и переговоры для предпринимателей, работающих вне офиса);
детские комнаты (может, и не везде, но во многих центрах предусмотрены; особенно актуально для мам, работающих удаленно).
Пространства для работы и творчества создаются очень часто на территории заброшенных заводов и фабрик, где огромное количество невостребованной площади. Как правило, оборудуются они в стиле «хайтек», оставляя даже в качестве антуража предметы от былых времен: металлические лампы, станки, старинную мебель.