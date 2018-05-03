КОРОБКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Наша фирма производит упаковку пиццы уже больше 10 лет.
Предлагаем самые популярные размеры:
Белая коробка для пиццы:
Коробка для пиццы 300x300x35 мм.
Коробка для пиццы 320x320x35 мм.
Коробка для пиццы 350x350x35 мм.
Коробка для пиццы 410x410x35 мм.
Коробка для пиццы 460x460x35 мм.
Коробка для пиццы 500x500x40 мм.
Бурая коробка для пиццы:
Коробка для пиццы 300x300x35 мм.
Коробка для пиццы 320x320x35 мм.
Коробка для пиццы 350x350x35 мм.
Коробка для пиццы 410x410x35 мм.
Коробка для пиццы 460x460x35 мм.
Коробка для пиццы 500x500x40 мм.
Сделать заказ возможно за телфонами:
+380(066) 200-80-39, - Viber
+380(097) 637-63-46, - Viber
+380(096) 167-25-53,
+380 (063) 970-78-01.
либо по e-mail: newkartons@gmail.com
Также имеем возможность напечатать ваш логотип на коробке. Нанесение производиться в 1 либо 2 цвета. Минимальный заказ от 1000 штук
Наша фирма производит упаковку пиццы уже больше 10 лет. Полученный опыт компании, за это время, производственная мощность и технология позволят нам сделать практически любые размеры с различной печатью на картонной упаковке - вне зависимости от сроков и объемов.
Мы будем Вам бизнес-партнер, и мы точно в срок сделаем поставку коробок высокого качества. Перед заказом предоставим образцы нашей продукции.
Мы гарантируем качественную упаковку, которая подойдет идеально для вашей пиццы. Наши эксперты помогут решить задачу любой сложности. Став в последние несколько лет одной из ведущих компаний в секторе упаковки пищевых продуктов.
Мы используем самые инновационные машины, которые позволяют нам удовлетворить любые требования клиентов. Наши дизайнеры могут быстро изучить коробку, которая лучше всего подойдет пользователю.
Наш девиз: «Качество и безопасность пищевых продуктов» , на самом деле наша компания периодически проводит выборочные проверки, проверяется сертифицированными агентствами по качеству бумаги и ее безопасности при использовании продуктов питания.
Другим сильным моментом компании является ее способность идти в ногу со временем, используя новейшее поколение машин, необходимое для обеспечения продуктов на вершине качества и инноваций.
Страсть к работе, профессионализм и хорошая промышленная гигиена в сочетании с использованием сырья самого высокого качества являются критериями, которые вдохновляют нас на нашу работу, поэтому мы можем предложить хороший продукт по отличной цене.