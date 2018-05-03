КОРОБКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Наша фирма производит упаковку пиццы уже больше 10 лет.Предлагаем самые популярные размеры:Белая коробка для пиццы:Коробка для пиццы 300x300x35 мм.Коробка для пиццы 320x320x35 мм.Коробка для пиццы 350x350x35 мм.Коробка для пиццы 410x410x35 мм.Коробка для пиццы 460x460x35 мм.Коробка для пиццы 500x500x40 мм.Бурая коробка для пиццы:Коробка для пиццы 300x300x35 мм.Коробка для пиццы 320x320x35 мм.Коробка для пиццы 350x350x35 мм.Коробка для пиццы 410x410x35 мм.Коробка для пиццы 460x460x35 мм.Коробка для пиццы 500x500x40 мм.Сделать заказ возможно за телфонами:+380(066) 200-80-39, - Viber+380(097) 637-63-46, - Viber+380(096) 167-25-53,+380 (063) 970-78-01.либо по e-mail: newkartons@gmail.comТакже имеем возможность напечатать ваш логотип на коробке. Нанесение производиться в 1 либо 2 цвета. Минимальный заказ от 1000 штукНаша фирма производит упаковку пиццы уже больше 10 лет. Полученный опыт компании, за это время, производственная мощность и технология позволят нам сделать практически любые размеры с различной печатью на картонной упаковке - вне зависимости от сроков и объемов.Мы будем Вам бизнес-партнер, и мы точно в срок сделаем поставку коробок высокого качества. Перед заказом предоставим образцы нашей продукции.Мы гарантируем качественную упаковку, которая подойдет идеально для вашей пиццы. Наши эксперты помогут решить задачу любой сложности. Став в последние несколько лет одной из ведущих компаний в секторе упаковки пищевых продуктов.Мы используем самые инновационные машины, которые позволяют нам удовлетворить любые требования клиентов. Наши дизайнеры могут быстро изучить коробку, которая лучше всего подойдет пользователю.Наш девиз: «Качество и безопасность пищевых продуктов» , на самом деле наша компания периодически проводит выборочные проверки, проверяется сертифицированными агентствами по качеству бумаги и ее безопасности при использовании продуктов питания.Другим сильным моментом компании является ее способность идти в ногу со временем, используя новейшее поколение машин, необходимое для обеспечения продуктов на вершине качества и инноваций.Страсть к работе, профессионализм и хорошая промышленная гигиена в сочетании с использованием сырья самого высокого качества являются критериями, которые вдохновляют нас на нашу работу, поэтому мы можем предложить хороший продукт по отличной цене.