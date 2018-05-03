Справу затриманих 2 працівників Рівненської митниці ДФС за систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди скеровано до суду

Рівненська область 09-травня, 09:149 prov 192 0

Працівниками відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області ГУ ДФС у Рівненській області та СБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України, затримано заступника начальника та головного інспектора одного із митних постів Рівненської митниці Державної фіскальної служби України у лютому 2018 року одразу після одержання ними від двох жителів області чергової неправомірної вигоди у сумі 80 доларів США та 2200 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто докази того, що працівники митниці налагодили системне одержання коштів від громадян за безперешкодне переміщення на територію України через митний кордон товарів підакцизної групи, уникнення адміністративної відповідальності за перевищення митної норми їх переміщення та конфіскації цих товарів.

Загальна ж сума неправомірної вигоди, яку одержали фігуранти кримінального провадження, склала 11 605 грн.

Даних працівників Рівненської митниці ухвалами суду відсторонено від займаних посад.

Прокуратурою Рівненської області скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Відділу внутрішньої безпеки територіальних органів

ДФС у Рівненській області ГУ ДФС у Рівненській області.