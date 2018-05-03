Пруд на даче своими руками? Легко!

Собственная водная гладь на участке – мечта многих дачников, потому что это прекрасное место для отдыха и релаксации.
Эта статья поможет разобраться в особенностях устройства искусственного водоема на приусадебном участке.
С чего начать?
Идеальный вариант – еще на фазе строительства зданий подумать и запланировать место для будущего озерца. Нужно также приобрести необходимые приборы https://zoocool.com.ua/prudy/aeratsiya/, в частности компрессор.
Локация пруда должна соответствовать нескольким требованиям:
• чем меньше солнечного света будет попадать на воду и прогревать ее, тем меньше будут расти водоросли и размножаться микроорганизмы;
• располагаться на открытом пространстве – листья и ветки деревьев будут падать на поверхность воды, придавая неряшливый вид пруду;
• иметь запас территории вокруг, если в дальнейшем возникнет желание или возможность увеличить водоем;
• быть поблизости от источников электричества, если будет решено устроить в нем фонтан или поставить фильтр для очистки воды, при условии что там будут обитать рыбы.
Форма, размер и основание
Определившись с тем, где обустраивать пруд, следует задуматься о его форме, размерах и основании. Если на территории владений преобладают строгие четкие линии, то и водоем должен вписываться в окружающий ландшафт и иметь форму квадрата, произвольную форму.
Размер пруда, прежде всего, будет зависеть от площади участка, его рельефа. На маленькой территории будет странно и неуместно выглядеть огромное озеро, и наоборот. Еще размеры могут зависеть от емкости, с помощью которой будет оформлен водоем. Часто для этих целей используют:
• покрышки;
• старые ванны;
• тазики;
• бетонные кольца;
• готовые чаши;
• специальную пленку.
Один из самых простых способов устройства места отдыха у водной глади - это использование готовой емкости. И не важно, будет ли это старая ванна или новая специальная чаша.
Сначала делается разметка, соответствующая выбранной чаши. Затем выкапывается яма чуть большего размера по диаметру, чтобы без труда опустить емкость. Насыпается песок на дно углубления, увлажняется и утрамбовывается. Устанавливается выбранная емкость, выравнивается по уровню, затем заполняется на одну треть водой, чтобы увидеть возможные трещины или повреждения. После проверки все пустоты вокруг чаши заполняются песком для большей устойчивости. Останется только заполнить водой до необходимого уровня и декорировать дно, края и прилегающую территорию на свой вкус.
Растения для оформления пруда
Для того чтобы пруд был максимально приближен к природному виду, по береговой линии можно высадить влаголюбивые растения. Это могут быть: лилейники, папоротники, ирисы, хоста, астильба, осока.
Для мелководья подходят другие: камыш, аир, калужница, понтедерия.
На водной глади можно поселить: водяной орех, жерушник, вольфию, азолу.
Глубоководные растения: кувшинка, лотос, болотноцветник щитолистный, кубышка.
Какой формы получится пруд, какие растения будут его окружать или плавать в нем – совершенно не важно. Главное - получать от этого уголка любимой дачи приятные впечатления!