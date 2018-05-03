Викрито лікаря-офтальмолога під час одержання 5800 грн неправомірної вигоди

Рівненська область 15-травня, 10:509 prov 182 0

Прокуратурою Рівненської області у скоординованій співпраці з працівниками Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Головного управління Національної поліції в Рівненській області викрито лікаря-офтальмолога однієї із центральних районних лікарень, який вимагав і одержав неправомірну вигоду в розмірі 5800 грн.

У таку суму коштів лікар оцінив свої послуги за сприяння в оформленні документів про надання жителю району групи інвалідності.

Правоохоронцями викрито працівника закладу охорони здоров’я в його ж кабінеті під час отримання 10.05.2018 другої частини неправомірної вигоди у сумі 5000 грн.

На цей час у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.