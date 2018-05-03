П'ятий етап кубка Сарненського району - 2018!

Солідний за кількістю та якістю зібрався шаховий колектив для участі у п’ятому етапі відкритого кубка Сарненського району – 2018.Вже не вперше гостей з різних районів області гостинно зустрічала загальноосвітня школа села Стрільськ. Треба зауважити, що звітний турнір був присвячений до 440-річчя села, а також пам’яті великого любителя шахів, вчителя сільської школи Зіневича Василя Федоровича.Загалом участь у турнірі прийняли 54 учасники, які зіграли за швейцарською системою у 9 турів з контролем часу по 15 хвилин до закінчення партії кожному. З феноменальним результатом у 8,5 очок переможцем етапу став представник міста Вараш Петро Кукла.Єдиним, хто зумів відібрати очки у переможця став срібний призер з Дубровиці Олексій Жакун. Зустріч між ними відбулась на екваторі змагань у п’ятому турі та завершилась нічиєю. З таким же результатом завершилась партія четвертого туру Андрєєв – Жакун. Решту своїх опонентів Олексій переміг, в тому числі, і рейтинг фаворита Пугачова та у підсумку набрав 8 очок та фінішував другим.Третє місце посів майстер спорту з обласного центру Ілля Пугачов. Його здобуток 6,5 очок. Стільки ж у активі Дмитра Андрєєва з Володимирця, який завершив змагання на четвертій сходинці. Призову п’ятірку з результатом 6 очок замкнув сарненчанин Олександр Абрамчук.Кращим серед місцевих шахістів став господар турніру Віктор Сергійчук. Дещо слабшими були Савчук Віталій та Сергійчук Іван.Серед дітей призи отримали Білотіл Артем, Капраль Іван та Якубчик Анастасія. Наталія Волосячик стала сильнішою в загальному заліку серед жінок. У номінації серед ветеранів (60 років і більше) переміг Віктор Параниця.Також, вже традиційно, по завершенні змагань відбулось підбиття підсумків турніру за яким, перш за все, пролунали теплі слова пам’яті про свого наставника з уст представників місцевої громади, а також кожен згадав про свою маму – до дня матері, і, звичайно, що всі гості щиро були вдячні господарям на чолі з Віктором Сергійчуком за вправне проведення турніру на вищому організаційному рівні. Тож з такими приємними враженнями і завершили програму вихідного дня з надією повернутись до участі у стрільському етапі в наступному році.Турнірна таблиця:1. Кукла Петро, 2102 Вараш - 8,52. Жакун Олексій, 2148 Дубровиця - 83. Пугачов Ілля, 2344 Рівне - 6,54. Андрєєв Дмитро, 2261 Володимирець - 6,55. Абрамчук Олександр, 1954 Сарни - 66. Параниця Олександр, 2167 Сарни - 67. Параниця Віктор, 2074 Сарни - 68. Чернєцов Андрій, 2024 Сарни - 69. Хильчук Роман, 1941 Березне - 610. Атаманець Василь, 2091 Березне - 5,511. Толочик Андрій, 2085 Костопіль - 5,512. Іллюк Петро, 2241 Березне - 5,513. Романюк Анатолій, 1939 Клесів - 5,514. Копищик Микола, 1971 Сарни - 5,515. Годунко Віталій, 1995 Сарни - 5,516. Галаган Володимир, 2056 Сарни - 5,517. Несвіт Максим, 1900 Сарни - 5,518. Ліщук Ігор, 1888 Клесів - 519. Клімцов Андрій, 1937 Володимирець - 520. Зань Іван, 2006 Сарни - 521. Якимчук Василь, 1992 Сарни - 522. Касянець Сергій, 1843 Березне - 523. Цицюра Микола, 1908 Сарни - 524. Скіба Сергій, 1933 Вараш - 525. Цицюра Олександр, 1989 Сарни - 4,526. Корсун Юрій, 1850 Сарни - 4,527. Волосячик Наталія, 1833 Володимирець - 4,528. Павлюк Семен, 1893 Сарни - 4,529. Сергійчук Віктор, 1890 Стрільськ - 4,530. Савчук Віталій, 1850 Стрільськ - 431. Симонюк Валентин, 1915 Володимирець - 432. Білотіл Артем, 1800 Стрільськ - 433. Копищик Іван, 1895 Сарни - 434. Капраль Іван, 1800 Сарни - 435. Хильчук Сергій, 1850 Березне - 436. Сергійчук Іван, 1896 Стрільськ - 437. Мірко Михайло, 1900 Довге - 438. Гузь Дмитро, 1888 Клесів - 439. Якубчик Анастасія, 1800 Клесів - 440. Абрамчук Григорій, 1795 Клесів - 3,541. Білотіл Олександр, 1800 Стрільськ - 3,542. Маковецький Павло, 1800 Стрільськ - 3,543. Юрчук Віталій, 1894 Сарни - 344. Бунечко Ірина, 1800 Стрільськ - 345. Мороз Микола, 1800 Стрільськ - 346. Абрамчук Віктор, 1774 Клесів - 347. Бісеров Юрій, 1800 Стрільськ - 348. Коханевич Дмитро, 1800 Сарни - 349. Сафарян Михайло, 1800 Стрільськ - 350. Білотіл Андрій, 1800 Стрільськ - 2,551. Заліва Володимир, 1800 Клесів - 252. Галушко Каміла 1800 Стрільськ - 253. Сергійчук Тарас, 1800 Стрільськ - 254. Якубчик Марія, 1800 Клесів - 0голова Саренської районної федерації шахів