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З незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв та тютюнових виробів на загальну суму 10,5 тис. грн.

Рівненська область 16-травня, 15:429 prov 100 0
З метою недопущення порушень вимог чинного законодавства в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, протягом січня-березня поточного року, працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Рівненській області, проведено 29 фактичних перевірок оптової та роздрібної торговельної мережі та виявлено 43 порушення, а саме:
• 10 випадків реалізації алкогольних напоїв без ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
• 6 випадків реалізації тютюнових виробів без ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами;
• 2 випадки реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного З незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв та тютюнових виробів на загальну суму 10,5 тис. грн.
Легалізація ринку підакцизних товарів – один із важливих напрямів роботи фіскальної служби. податку;
• 1 випадок реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку;
• 1 випадок реалізації тютюнових виробів поштучно;
• 8 випадків порушення встановленого розміру мінімальної роздрібної ціни на алкогольні напої;
• 15 випадків реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не обліковані у встановленому порядку та недотримання касової дисципліни.
За виявлені порушення вимог чинного законодавства в сфері обігу підакцизних товарів до суб’єктів господарювання винесені фінансові санкції на загальну суму 680,7 тис. грн.
До місцевих бюджетів надійшло фінансових санкцій на загальну суму 359,96 тис. грн.
З незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв та тютюнових виробів на загальну суму 10,5 тис. грн.
В результаті проведених камеральних перевірок складено 176 актів камеральних перевірок та застосовано штрафних санкцій на загальну суму 36835,2 тис. грн. До бюджету надійшло 225,46 тис. грн.
ГУ ДФС у Рівненській області
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