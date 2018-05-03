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На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції

Хмельницька область 19-травня, 10:439 prov 166 0
Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції викрили на хабарі виконуючого обов’язки заступника керівника – начальника слідчого підрозділу одного з районних відділів Нацполіції Хмельницької області.
Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від місцевого жителя дві з половиною тисячі доларів США за закриття кримінального провадження щодо нанесення легких тілесних ушкоджень.
Правоохоронці затримали посадовця на одній із вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась у взаємодії з військовою прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.

Прес-центр СБ України.
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