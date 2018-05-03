На Івано-Франківщині СБУ вилучила арсенал зброї та боєприпасів

Івано-Франківська область 19-травня, 10:449 prov 166 0

Співробітники Служби безпеки України вилучили зброю та боєприпаси в одному з населених пунктів Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель зберігав військові засоби ураження на території власного домоволодіння. Під час обшуків у помешканні та господарських будівлях зловмисника правоохоронці виявили ручний протитанковий гранатомет, дев’ять пострілів до підствольного гранатомета, тридцять п’ять ручних гранат, автомат Калашникова, пістолет Макарова, вісім тисяч набоїв до автоматичної зброї, близько трьох тисяч пістолетних набоїв, електродетонатори, сигнальні міни та димові гранати.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення походження вилученої зброї та боєприпасів.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України.