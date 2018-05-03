4G вже в Україні, чи час думати про 5G

В 2018 році в Україні запустили стандарт мобільного зв'язку 4G, а світ вже наблизився до стандарту п'ятого покоління. Чи вже варто готуватися і нам? Своїми думками про це поділився голова компанії Ericsson в УкраїніБагато абонентів в Україні вже встигли випробувати зв'язок четвертого покоління. За даними мобільних операторів, тільки за перший тиждень роботи нової мережі нею скористалося понад 1 млн українців. А поки ми з вами звикаємо до нової мобільної реальності, в світі активно заговорили про комерційний запуск наступного покоління зв'язку - 5G. Думки з приводу цієї технології розділилися: одні вважають її переоціненою і не очікують глобальних змін, а інші впевнені в тому, що 5G стане революційним проривом, який вийде за рамки індустрії телекомунікацій.Кілька місяців тому стали відомі дати запуску перших комерційних мереж 5G. У березні відразу кілька американських операторів, включаючи AT&T, T-Mobile та Verizon, заявили про плани запустити мережі п'ятого покоління у великих містах США вже у 2018 році. Не відстають й інші ринки. Наприклад, до кінця поточного року комерційний запуск 5G очікується в Китаї. Ймовірно, найближчим часом ми почуємо ще більше анонсів від операторів, які активно тестували нову технологію у Швеції, Німеччині, Італії, Південній Кореї, Японії та інших країнах. Абсолютно зрозуміло: 5G швидко стає реальністю.Здавалося б, сучасні 4G мережі вже надають абонентам високу швидкість передачі даних. Її цілком вистачає, щоб комфортно дивитися онлайн HD-відео, здійснювати відео-дзвінки і завантажувати на ходу "важкі" файли. До того ж, ємності LTE мережі достатньо, щоб забезпечити зв'язок у місцях великого скупчення абонентів — наприклад, під час футбольного чемпіонату або концерту. Що ж ще можуть запропонувати абонентам мобільні технології?Для власників смартфонів запуск технології 5G, дійсно, в першу чергу буде означати високу швидкість передачі даних. При чому різниця з існуючими мережами буде колосальною — абонент цілком може побачити на своєму телефоні швидкість до 5 Гбіт/сек. Для порівняння, середня швидкість 4G-мережі складає "всього" 35-100 Мбіт/сек. Чи потрібні такі швидкості простим абонентам? Для зручного використання існуючих мобільних додатків, скоріше за все, ні — адже більшість з них прекрасно працюють в мережі LTE. Але світ не стоїть на місці, і з приходом мереж п'ятого покоління з'являться абсолютно нові мобільні застосунки, для забезпечення роботи яких без 5G не обійтися.Дослідницький центр Ericsson ConsumerLab на початку цього року детально вивчив, що саме очікують власники смартфонів від мереж п'ятого покоління. Виявилося, що у найближчі 5 років більшість абонентів захочуть використовувати 5G для перекладу іноземної мови в режимі реального часу або щоб зануритись у доповнену та віртуальну реальність під час спортивних подій. Також користувачі будуть із задоволенням дивитися фільми у мобільних VR-кінотеатрах та робити покупки у віртуальних магазинах, де буде можливість "доторкнутися" до віртуального товару за допомогою підключених тактильних рукавичок. Абоненти також очікують, що 5G дасть можливість дзвонити у форматі 3D-голограм, а товари доставляти самопілотованими дронами. Цікаво, що мобільні комп'ютерні ігри із "повним зануренням" викликають у абонентів відносно низький інтерес. Мабуть, геймери все ще хочуть бути прив'язаними до своїх стаціонарних гаджетів.Висока швидкість передачі даних у мережі 5G — це лише верхівка айсберга. Віртуальна і доповнена реальності зроблять наше життя простішим та цікавішим, але зміни не будуть революційними. Зовсім інакшими будуть справи із застосуванням мереж п'ятого покоління у промисловій сфері.Тут варто згадати, що крім швидкості, мережі п'ятого покоління мають ще кілька важливих характеристик, серед яких практично відсутня затримка, надвисока надійність та безпека. Повільне завантаження сторінки вебсайту може засмутити абонента, а ось затримка відправки команди підключеним роботам на виробництві може призвести до серйозної катастрофи. Тому саме технологія 5G лежить у підґрунті "Промисловості 4.0", яка передбачає повністю роботизоване та автоматизоване виробництво, у якому люди займаються виключно управлінням, контролем та вирішенням креативних завдань.З появою п'ятого покоління мобільного зв'язку роботизовані пристрої на заводах стануть значно простішими і дешевшими: їх достатньо буде обладнати сенсорами, а все управління винести в "хмару". Це значно спростить процес автоматизації і зробить виробничий процес більш гнучким, дозволяючи швидше адаптуватися до мінливих потреб клієнтів. Ericsson прогнозує, що саме автоматизація виробничих процесів у реальному часі стане одним з найбільш затребуваних способів використання мереж п'ятого покоління.Чи є місце таким сценаріями в Україні? Посудіть самі: незважаючи на складні макроекономічні умови, тільки за останні кілька років у нашій країні було побудовано більше 120 нових заводів. Як нещодавно запущені підприємства, так і ті, що давно працюють на ринку, шукають шляхи скорочення витрат і підвищення ефективності виробництва. А технологія 5G може допомогти бізнесу вирішити ці задачі.Звичайно, сьогодні в Україні не йдеться про комерційний запуск мереж п'ятого покоління. Поки першочергове завдання мобільних операторів — розгорнути якісну мережу LTE, яка в майбутньому стане технологічною підкладкою для мереж 5G. Однак ніщо не заважає українським компаніям вже зараз ближче придивлятися до потенційних сценаріїв застосування нової технології, адже першопрохідці завжди у виграші!