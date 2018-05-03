Майже 30 мільйонів гривень надійшло до місцевих бюджетів від аграріїв Рівненщини

Рівненська область 24-травня, 15:539 prov 167 0

Рівненські агро виробники, платники єдиного податку 4 групи, у січні-квітні поточного року поповнили місцеві бюджети на 29,7 мільйона гривень єдиного податку. Як повідомив начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев, це майже на 50 відсотків більше, ніж торік. Додатково місцева казна отримала 9,8 мільйона гривень.

«Зростання бюджетних надходжень від представників агарного бізнесу дозволяє територіальним громадам очікувати стабільних надходжень від цієї групи платників і в наступному фінансовому періоді. Що стосується врахування резерві, то передусім не можна не допускати використання земель без правовстановлюючих документів.», - наголосив Дмитро Зайцев.

Водночас керівник фіскального відомства Рівненщини підкреслив, що лише за умови детального аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, офіційної держреєстрації підприємництва, повної легалізації ринку праці та обігу підакцизної продукції територіальні громади матимуть кошти для вирішення своїх соціально-економічних питань розвитку.

ГУ ДФС у Рівненській області.