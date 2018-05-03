Шорты карго: практичность молодежной одежды

С наступлением тепла все чаще на представителях сильной половины встречаются шорты карго – адаптированное под нужды общества «отголосок» строгого военного обмундирования. Лаконичный дизайн и приятный однотонный оттенок отлично дополнят качество материи и бескомпромиссная практичность одежды. Не стоит забывать о том, что такой предмет гардероба отлично смотрится. В них будет хорошо и подростку, и солидному человеку. Разве не к такому сочетанию стремятся настоящие мужчины?
Интернет-магазин стильной молодежной одежды «Ястребъ» представляет популярные модели одежды в стиле карго, среди которой шорты будут особо востребованы в весенне-летний сезон.Благодаря чему непритязательный, казалось бы, фасон, получил такую популярность? Ряд особенностей делает любого из представителя коллекции не просто красивым, а необходимым предметом вашего гардероба! Перейти по ссылке...
Свободный крой. Обычно шорты и брюки карго не допускают плотного прилегания к ноге, а значит – изделие не стесняет движение. В такой одежде вы будете ощущать комфорт даже в условиях летнего зноя. Такой фасон – оптимальный выбор для ценителей направления «оверсайз», которые к тому же задумываются об эффектном виде.
Дополнительные накладные карманы. Если вы цените практичность и удобство – карго станут идеальным решением! Отделения могут располагаться в несколько рядов; быть на липучках либо на молнии… Теперь не стоит ломать голову, где разместить аксессуары, «мелочи» для туристического походя или хотя бы ключи. Ваши руки будут свободными, ведь все необходимое будет в карманах функциональных и практичных шорт.
Универсальность использования. Молодежные шорты отлично сочетаются с одеждой любых стилей и направления, кроме, пожалуй, классики. Окажется ли вашим выбором спортивный стиль, популярный городской «кэжьюал» или даже строгий «милитари», шорты карго только подчеркнут современность и практичность вашего гардероба.
Как видно, «изюминка» такой одежды состоит в особой практичности, а лаконичность исполнения только дополняет общее положительное восприятие. По этой причине зачастую шорты карго выполняют из однотонных строгих тонов: серого, темного и зеленого оттенков. Впрочем, отдельные дизайнеры сделают расцветку непохожей на военный стиль, смело сочетая строгий дизайн с яркой расцветкой.
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