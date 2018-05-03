За низку злочинів проти власності мешканець Зарічненського району проведе 5 років у колонії

Рівненська область 30-травня, 07:519 prov 143 0

За результатами підтримання публічного обвинувачення у суді визнано винним раніше судимого мешканця Зарічненського району у вчиненні низки злочинів проти власності.

Зокрема доведено, що чоловік повторно вчинив незаконне заволодіння транспортним засобом та ряд крадіжок, частина з яких поєднана з проникненням у житло та інше приміщення.

Вказані злочини зловмисником були вчинені протягом серпня-жовтня минулого року. Навіть будучи обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень, чоловік продовжив злочинну діяльність та деякий час переховувався від суду за межами Рівненської області, однак був розшуканий та постав перед судом.

В ході судового розгляду підсудний повністю визнав свою вину та у вчиненому щиро розкаявся, що було враховано під час винесення вироку.

Зарічненський районний суд повністю підтримав позицію прокурора щодо виду та міри покарання та засудив підсудного до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури

Рівненської області.