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За низку злочинів проти власності мешканець Зарічненського району проведе 5 років у колонії

Рівненська область 30-травня, 07:519 prov 143 0
За результатами підтримання публічного обвинувачення у суді визнано винним раніше судимого мешканця Зарічненського району у вчиненні низки злочинів проти власності.
Зокрема доведено, що чоловік повторно вчинив незаконне заволодіння транспортним засобом та ряд крадіжок, частина з яких поєднана з проникненням у житло та інше приміщення.
Вказані злочини зловмисником були вчинені протягом серпня-жовтня минулого року. Навіть будучи обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень, чоловік продовжив злочинну діяльність та деякий час переховувався від суду за межами Рівненської області, однак був розшуканий та постав перед судом.
В ході судового розгляду підсудний повністю визнав свою вину та у вчиненому щиро розкаявся, що було враховано під час винесення вироку.
Зарічненський районний суд повністю підтримав позицію прокурора щодо виду та міри покарання та засудив підсудного до 5 років позбавлення волі.
За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури
Рівненської області.
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