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Рівненські спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті України

Рівненська область 30-травня, 08:069 prov 134 0
З 28 по 29 травня у Кропивницькому проходив чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2001 р.н. та молодших. 696 спортсменів з 24 областей України взяли участь в чемпіонаті.
Рівненські спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті України

Вихованці Костопільського ліцею-інтернату також брали участь у цих змаганнях та стали переможцями чемпіонату:
Світлана Жульжик у двох дисциплінах: 400м -56.43 с та 800м з результатом 2:07.82.
Яна Боровець у бігу на 3000м показала перший результат - 10:37.13 та третьою фінішувала у бігу на 2000м з перешкодами ( 7:34.61).
За крок до медалей залишився Владислав Жемайтін у бігу на 1500м з результатом 4:05.73 перетнув лінію фінішу четвертим так, як і у бігу на 3000м ( 9:08.67). З п’ятим результатом закінчила вступ у стрибках у довжину Катерина Дмитренко, її результат 5м 49см. Шостою у метанні списа була Аліна Тарар ( 35м 50см), дев’ятий результат у бігу на 800м показала Анастасія Кособуцька ( 2:22.35) та десяте залікове місце у Ольги Мосійчук у метанні списа ( 33м 70см).
Прес служба Рівненської обласної ради.
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