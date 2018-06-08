Пластическая хирургия как способ омолодить организм

На самом деле, стремление изменить свою внешность – это вполне нормальное желание. Тем более сегодня, когда пластическая хирургия достигла небывалых высот в своем развитии.
Но нужно понимать, для чего вы это делаете. Важно, чтобы человек, отправляясь к пластическому хирургу, точно понимал, что его внутреннее состояние останется таким же, каким было до операции.
Не стоит полагать, что если вы не принимаете и не любите себе, то после тех или иных модификаций эта любовь проснется. Помните о том, что каждый человек индивидуален и неповторим.
Вы можете распоряжаться своим телом, как угодно. Но помните о том, что перманентная любовь к себе должна существовать всегда – в любых ситуациях, независимо от внешности и многих других факторов.
Ну что ж, теперь, когда мы поняли и приняли себя, можно объективно оценить собственную внешность и понять, какие модификации могут быть выполнены.
Достаточно часто к пластическим хирургам обращаются люди, которые являются жертвами аварий, пожаров – имеют травмы, увечья. Многие следуют этой дорогой, так как стремятся продлить молодость.
Возрастные изменения неизбежны – помните об этом. Но не стоит отчаиваться, если вы увидели морщины на лице или несколько более дряблую кожу. Помните о том, что такие вопросы всегда можно решить.
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