Интересные и креативные аксессуары для мобильных телефонов

В современном мире сложно представить человека без электронного гаджета, а особенно без мобильного телефона. Тем более, что смартфоны уже давно не являются предметом роскоши, и на сегодня он служит не только как средство для связи, но и для работы.
Производители разных аксессуаров для мобильных телефонов предоставляют ежедневно новинки дополнительных устройств, которые не только служат вспомогательными функциями смартфона, но и облегчают работу самому владельцу их.
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Bluetooth – клавиатура. Практичное дополнение к смартфону, особенно когда нужно срочно напечатать текст, а ноутбука с собой нет. Ведь воспользоваться клавиатурой смартфона для таких целей не совсем удобно. К тому же такие клавиатуры оснащены подсветкой, поэтому их можно использовать и в темное время суток.
Трипод – другими словами это мобильный штатив, с помощью которого можно зафиксировать смартфон и снимать не только качественные снимки, но и видео.
Перчатки SmartTouch – практичный аксессуар, особенно актуальный в холодное время года. С одной стороны в таких перчатках руки будут находиться в тепле, поскольку выполненные они из натуральной шерсти, а с другой стороны, благодаря вплетенным волокнам, которые при контакте с дисплеем проводят ток. Следует отметить, что такие перчатки не царапают экран и никакого дискомфорта человеку не доставляет, тем более что его приобрести можно по достаточно приятной цене.
Мини – вспышка. Не многие телефоны имеют встроенную фотовспышку, поэтому такого рода аксессуар будет отличным дополнением гаджета. Он может подключаться как через 3, 5 мм разъем, а так же через Bluetooth. В более престижных моделях представляется возможным регулировать яркость свечения светодиодов, а так же периодичность времени подачи импульса.
Мобильный вентилятор. К сожалению, пока такой вид аксессуара доступен только для техники производителя iPhone. Не смотря на это, владельцы таких гаджетов могут себя порадовать прохладным ветерком в знойную погоду, подключив вентилятор к разъему, нажав кнопку запуска и все. Следует отметить, что этот аксессуар не много тянет заряда батареи.
Сплитер – практичная вещь для мобильного телефона, особенно для влюбленной парочки. Сплитер представляет собой выход из разъема двух выходов для наушников, то есть можно слушать музыку или смотреть фильм вместе.
Беспроводная зарядка. Таким видом аксессуара могут воспользоваться владельцы Android-устройств с поддержкой Qi. Телефон можно заряжать без подключения каких либо кабелей, но при этом беспроводная зарядка выглядит как подставка, поскольку имеет наклон в 45 градусов.
Шапка со встроенными Bluetooth-наушниками – наверняка, о такой шапке теперь задумается каждый, тем более что она демисезонная. В шапке встроено электрическое устройство, с помощью которого в течение 2-3 часов можно слушать музыку.
Объектив – уже и для смартфонов существует достаточно широкий выбор объективов для шикарных фотоснимков. Такой аксессуар выглядит в виде линзы, которая зачастую имеет липкую основу, что в свою очередь дает возможность использовать его на всех видах телефонов, просто прикрепив на основную камеру, провести определенные настройки и можно приступать к фотосессии.
При выборе креативного аксессуара, следует помнить, что он должен принести пользу, а не быть бесполезной вещью как минимум. Не стоит забывать, что некоторые дополнительные устройства к смартфону могут разряжать его намного быстрее обычного.