У Рівному судять працівника банку за несанкціоноване копіювання інформації про клієнтів, що призвело до її витоку

Рівненська область 09-чер, 08:159 prov 622 0

Рівненською місцевою прокуратурою організовано досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого копіювання інформації працівником банку, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до неї, а також одержання неправомірної вигоди за здійснення таких дій (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 362 КК України).

Встановлено, що в лютому 2018 року менеджер одного із провідних банків протиправно, неодноразово здійснював копіювання інформації, яка обробляється в автоматизованій системі банку, а саме – інформації стосовно клієнтів банку, що становить банківську таємницю (прізвище, ім'я та по батькові, фото, рух грошових коштів по рахунках), та за допомогою мережі «Інтернет» через відомий месенджер надсилав її сторонній особі, за що отримав неправомірну вигоду в вигляді грошових коштів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.