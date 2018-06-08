На Рівненщині власники автівок поповнили місцеві бюджети на майже 1,3 мільйонів гривень

Рівненська область 12-чер, 10:079 prov 168 0

Зокрема, 1,27 млн.грн. транспортного податку спрямували власники легкових авто до місцевих бюджетів області за січень-травень 2018 року, які згідно з законодавчими нормами підлягають оподаткуванню.

Лідерами серед платників податку є юридичні особи, які перерахували до місцевої казни регіону 56 відсотків, або 708 тис.грн. від загальних надходжень. Внесок власників вартісних авто – фізичних осіб склав 559 тис.грн. транспортного податку.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження транспортного податку зросло на 659 тис.грн, або 108 відсотків.

Усього у Рівненській області перебувають на обліку 200 власників елітних авто – об'єктів оподаткування, серед яких 51 юридичних та 149 фізичних осіб (станом на початок.2018 року).

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті (http: www.me.gov.ua) розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. У 2018 році – це 1 мільйон 396 тисяч 125 гривень (3723 грн * 375). Даний перелік містить дані, щодо марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. Фізичні особи власники елітних автівок зазначених у переліку і є платниками транспортного податку.

Платники– юридичні особи самостійно обчислюють суму податку і подають декларації до 20 лютого. Сплачується платіж авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним, які відображаються в річній податковій декларації.

ГУ ДФС у Рівненській області

Змінено порядок ведення касових операцій

Постановою Правління Нацбанку України від 24.05.2018р. №54 (далі – Постанова №54), що набрала чинності 01.06.2018р., внесено зміни до власної постанови від 29.12.2017р. №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Зокрема, Постановою №54 передбачено, що суб’єкти господарювання до 30 червня 2018 року (включно):

1) мають право використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637;

2) повинні розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій. При цьому, в зазначений період можуть користуватися лімітами каси, раніше розрахованими, установленими та затвердженими.

Крім того, зазначено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Постановою №54 внормовуються особливості оприбуткування готівки в касах суб’єктів господарювання, а саме:

• оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;

• оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій);

• оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

До того ж, Постановою №54 відмічено, що суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;

3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.

З повним текстом Постанови Правління Нацбанку України від 24.05.2018р. №54 можна ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/document/download?docId=70786541.

ГУ ДФС у Рівненській області.

