У травні Рівненська митниця перерахувала до бюджету 308,1 мільйонів гривень

Рівненська область 12-чер, 15:059 prov 154 0

У травні Рівненська митниця ДФС перерахувала до державного бюджету 308,1 млн. грн. митних платежів. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іван Іванов.

За його словами, в середньому, за один день суб’єкти ЗЕД сплачували до держ. казни 14,7 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що з початку 2018 року Рівненська митниця ДФС поповнила бюджет на 1622,7 мільйонів гривень.

Основними бюджетоформуючими товарами у січні-травні 2018 року були: твели, аміак безводний, трактори, добрива мінеральні, вантажні автомобілі, причепи та напівпричепи, автомобілі спецпризначення, смоли фенолоальдегідні, скло термічне, вугілля кам`яне тощо.

Рівненська митниця ДФС.