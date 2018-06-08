Знову про порушення

Рівненська область 12-чер, 15:179 prov 147 0

За 5 місяців роботи рівненські митники виявили порушень митних правил на 64,4 мільйонів гривень

Протягом п’яти місяців поточного року Рівненські митники зафіксували 342 випадки порушень митних правил. Вартість предметів порушення складає 64,4 млн. грн.

Крім того, до правоохороних органів направлено 37 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину : 31 повідомлення за ознаками ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України , 2 – за ознаками ст. 201 Кримінального кодексу України, 3 – за ознаками ст.ст. 307 і 308 Кримінального кодексу України та 1– за ознаками ст. 203 Кримінального кодексу України.

Також посадовими особами митниці ДФС розглянуто 249 справ про порушення митних правил, за результами розгляду яких на правопорушників накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 2,7 млн. грн. Сума штрафів стягнутих митницею – 861 тис. грн.

Упродовж січня - травня 2018 року митницею ДФС виявлено 11 фактів незаконного переміщення через митний кордон України зброї, вибухових речовин і боєприпасів.

Рівненська митниця ДФС.