Шиншиллы: как и чем их кормить?

В наше время одними из наиболее популярных домашних грызунов стали шиншиллы. Их заводят многие люди, отмечая, что это не просто красивые и пушистые зверьки, но и очень энергичные и забавные друзья. Они весьма добродушные и очень даже симпатичные, если сравнивать с другими грызунами. Кроме того они весьма быстро привыкают к людям и становятся в прямом смысле ручными.
Еще одним плюсом, который заставляет людей идти по зоомагазинам Харькова в поисках этих милых грызунов, является то, что они не требуют больших затрат времени, сил или денег. Главное правило – соблюдение необходимых для их комфортного существования условий, правильное питание и постоянная замена воды.
Вам понадобится купить клетку, которая сможет разместиться в прохладном и немного притемненном уголке вашего дома. При этом оно должна быть максимально просторной, ведь эти зверьки не любят сидеть на месте, они постоянно купаются в песке, прыгают и играют. Не стоит волноваться о длительных поисках подобной клетки или высокой стоимости, вы можете заказать ее онлайн в лучшем интернет зоомагазине Харькова.
Чем кормить шиншиллу?
Стоит начать с того, что процесс кормления этих мелких зверьков весьма не простой, но очень важный. Если вы будете делать это неправильно, то их ждут болезни и быстрая гибель. Чаще всего с проблемами кормления шиншилл сталкиваются именно новички, которые не понимают, как этот грызун зависит от способа содержания, регулярного режима питания и правильно подобранного рациона.
Хотя шиншилла далеко не привереда, ведь по природе это травоядное животное, которое питается в основном растениями, а в неволе легко привыкает к конкретным кормам. Многие все же могут найти правильный рацион для нее. Помните, для шиншилл необходима зелень, вы не обязательно должны покупать ее, отлично подойдет и та, что растет на огороде или дачном участке.
Если говорить о зерновом корме, то для этих домашних любимцев лучше всего подходит овес и кукуруза. Вы можете давать овес, как целым, так и дробленным, при этом он поможет улучшить пищеварение. Кукурузу стоит изначально размельчить или давать в смесях. Эти смеси можно скармливать зверьку не только в сухом виде, но и размачивать в воде.
Как кормить шиншиллу?
Для этих зверьков важно получать достаточное количество сена и зелени, а также не более 25-30 грамм комбинированного корма в день. При этом стоит помнить, что норма у каждого своя, хотя увеличивать данные пропорции не стоит, лучше уменьшать их. Идеальный вариант – наполнять миску раз в день, тем количеством корма, который предназначен на сутки. Это позволит вам постоянно видеть пустую кормушку и не волноваться, что вы не успели в очередной раз покормить животное.