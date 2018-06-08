Профессия бухгалтер - плюсы и минусы

Умение считать деньги необходимо каждому человеку. Бухгалтеру оно требуется вдвойне. Что и говорить, профессия "бухгалтер"- одна из самых прозаических. Мозги пухнут, в глазах мелькают бесконечные цифры...
Но профессия не без преимуществ:
- С трудоустройством проблем нет. Были времена, и пришлись они примерно на середину-конец 90-х, бухгалтерские услуги были в почете: когда спрос на рабочие места превышал предложение. Но проблемы с трудоустройством, характерные для нулевых-десятых годов текущего века, для дипломированных бухгалтеров обернулись благом: многие окунулись в предпринимательскую деятельность, организации ИП и ООО появляются, как грибы, а бухгалтеры там требуются. Даже бухгалтер с небольшим стажем или вовсе без него, работу найдёт.
- Хорошая зарплата.
- Карьерный рост в пределах специальности- главный бухгалтер, коммерческий или финансовый директор.
- Хорошая предпосылка на случай, если появится желание открыть своё дело. Не придётся нанимать бухгалтера, да и обмануть будет некому.
К минусам же следует отнести:
- высокую степень ответственности, как минимум, материальной. А в отдельных случаях не исключена и уголовная.
- Работая бухгалтером, нужно обладать высокой стрессоустойчивостью. Разного рода проверки - сами по себе стресс. А уж если бухгалтер для проверяющих, как правило, потенциальный виновник...
- Ненормированный трудовой день. И это в интересах самого же бухгалтера.
Для человека, искреннего любящего свою работу, она даже творческая. Бухгалтерские термины, все отчёты-подсчёты, для рядового обывателя скучные, непонятные, а проще говоря, нудные, для бухгалтера сродни логическим задачкам или головоломкам.
Если подитожить, то каждое предприятие, будь то МП ООО или даже частный предприниматель нуждаются в качественном бухгалтерском обеспечении.
Так что бухгалтеры были, есть и будут всегда востребованы.