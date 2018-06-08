Как самостоятельно придать правильную форму бровям

С рождения у человека брови имеют определенную форму. Предназначение бровей — защита глаз от попадания пота, стекающего со лба. Но во все времена существует мода, и она не обошла стороной и эту часть лица. Для того чтобы придать лицу привлекательность, можно прибегнуть к коррекции бровей — они подчеркнут красоту глаз, скроют некоторые недостатки лица.
Форма бровей может значительно менять лицо, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Для правильной коррекции формы бровей вы должны знать следующее об их строении:
1. хвост — внешняя тонкая часть, имеющая невыраженный цвет;
2. тело — средняя часть, имеющая основной цвет;
3. головка — часть, находящаяся у основания и являющаяся самой толстой частью бровей.
Форма бывает: прямая, округлая, "домиком" и плавная. По объему подразделяются на широкие, узкие, длинные и короткие. Направление волосяного покрова: вниз, горизонтально и вверх.
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Влияние формы бровей на выражение лица
1. Изогнутые брови придают лицу овальную форму и добавляют ему молодости и энергии.
2. Прямые бровки делают лицо более широким, а если они еще и объемные, тогда создается впечатление грозного лица.
3. Полукруглые, направленные вниз к внешнему уголку глаза, брови придают лицу печальный вид.
4. Короткие, расположение которых близко, создают впечатление, что глаза близко посажены.
5. Широко расставленные позволят визуально расширить верхнюю зону лица, и она будет смотреться крупнее нижней.
6. Узкие брови гармонично смотрятся с мелкими чертами лица.
7. Широкие брови подходят больше к крупным чертам.
При темных волосах брови должны иметь цвет на одни тон светлее, при светлых — на два тона темнее.
Как самостоятельно сделать правильной форму бровей
Для определения формы вам понадобятся две палочки. Приставьте обе к крылу носа так, чтобы одна была направлена вертикально вверх, а вторая шла к внешнему уголку глаза. Точки соприкосновения палочек с бровью покажут идеальную ее длину. Таким образом вы определили начало и конец брови.
Для того чтобы решить, в каком месте будет находиться изгиб, возьмите карандаш и приложите его к глазу примерно между зрачком и наружным уголком. В месте соприкосновения карандаша с бровью и следует сделать изгиб. Не забывайте, что брови можно сильно не корректировать, а только придать им тонкость и изящество. Допускается использование косметического карандаша, оттенок которого совпадает с цветом бровей. Также вы можете воспользоваться специальной тушью для бровей.
Самостоятельно придавая форму бровям при помощи выщипывания не забывайте следующие правила:
1. Предварительно приложите к области бровей теплую косметическую салфетку, это позволит сделать процедуру менее болезненной.
2. При чувствительной коже следует за 25 минут до начала процедуры выпить обезболивающую таблетку.
3. Не проводите выщипывание в критические дни, так как болевые ощущения могут быть более острыми.
4. Удаляйте волоски в направлении их роста, иначе могут появиться раздражения в виде воспаленных бугорков.
5. В момент выщипывания кожу необходимо натягивать.
Помните эти правила, и у вас все получится на отлично.