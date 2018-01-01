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На Рівненщині виявлено 59 порушень у сфері виробництва та обігу підакцизної продукції

Рівненська область 26-чер, 09:549 prov 708 0
В Головному управлінні ДФС у Рівненській області проводиться системна робота щодо виявлення та недопущення порушень вимог чинного законодавства в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. Протягом січня-травня 2018 року проведено 41 фактичну перевірку оптової та роздрібної торговельної мережі та виявлено 59 порушень, а саме:
• 13 випадків реалізації алкогольних напоїв без ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
• 6 випадків реалізації тютюнових виробів без ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
• 2 випадки реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку,
• 1 випадок реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку,
• 3 випадки реалізації тютюнових виробів поштучно,
• 9 випадків порушення встановленого розміру мінімальної роздрібної ціни на алкогольні напої,
• 1 випадок реалізації тютюнових виробів за цінами вищими від встановленого виробником таких виробів максимальних роздрібних цін,
• 5 випадків реалізації алкогольних напоїв в підприємствах торгівлі, які не мають статусу підприємств громадського харчування,
• 19 випадків реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не обліковані у встановленому порядку та недотримання касової дисципліни.
За виявлені порушення вимог чинного законодавства в сфері обігу підакцизних товарів до суб’єктів господарювання винесені фінансові санкції на загальну суму 594,4 тис. грн.
До місцевих бюджетів надійшло фінансових санкцій на загальну суму 400 тис. грн.
З незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв та тютюнових виробів на загальну суму 10,7 тис. грн.

ГУ ДФС у Рівненській області.
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