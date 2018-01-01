Президента просять вирішити проблеми з призначенням суддів на Рівненщині

Рівненська область 26-чер, 09:579 prov 728 0

Президента України, Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів просять невідкладно вирішити питання щодо призначення суддів до судів у 4 районах Рівненської області. Якщо цього не зробити найближчим часом, то люди там можуть бути позбавлені можливості реалізувати своє конституційне право на судовий захист.

В Гощанському районному суді з 29 серпня 2017 року і до сьогодні не розглядають справи, бо немає суддів, які мають на це повноваження. Станом на початок червня там не залишаються розглянутими більше 1000 справ. З них 832 – це нові справи, що потрапили до суду після того, як у ньому не залишилося жодного судді із повноваженнями розглядати справи.

Трохи більш ніж через місяць закінчиться термін відрядження до Радивилівського районного суду судді Дмитра Мельника. Як наслідок, на Радивилівщині знову не стане жодного судді, який би розглядав справи.

В Рокитнівському районному суді на сьогодні фактично є лише одна суддя. І цього недостатньо для забезпечення нормального доступу місцевих мешканців до судочинства. В Дубровицькому районному суді до кінця червня буде така ж ситуація. Адже 26 червня в одного з двох працюючих тут суддів закінчаться повноваження.

Листи з відповідними зверненнями виправити критичну ситуацію направили днями представники РОГО «Комітет виборців України».

«28 червня вся країна відзначатиме День Конституції, – говорить керівник правових програм Рівненського КВУ Микола Глотов. – Але щоб в Україні була повага до Конституції і віра в її силу, то реалізацію передбачених у ній гарантій держава має забезпечити на практиці. В тому числі право на звернення до суду, гарантоване статтями 8 і 55 нашої Конституції. Тож ми сподіваємося, що вже найближчим часом Президент, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів об’єднають свої зусилля та вирішать ці проблеми».

Святослав Дубов, інформаційний відділ РОГО КВУ.