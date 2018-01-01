7 етап кубка Сарненського району - 2018!

Досить представницьким і багаточисельним на учасників виявився відкритий кубок Сарненського району з шахів 2018 року на призи газети «Сарненські новини». Цього року він проводився лише вдруге, але так швидко набрав великої популярності серед шахистів не тільки нашого району,а й Рівненської області, позаяк на турнір прибули представники шести районів області, міст Рівне і Вараш. Загалом 54 учасників серед яких 14 дітей,які вчинили серйозний опір знаним майстрам і як наслідок четверо попали в першу десятку, а Смикало Северин спромігся навіть виграти цей престижний турнір.Але все по-порядку. Спортсмени зіграли за швейцарською системою в 9 турів по 15 хвилин кожному учаснику на партію. Уже в перших турах кандидати в майстри спорту Петро Іллюк з м.Березно, ,сарненчанин Олександр Цицюра, Микола Кирильчук з м.Рокитно, Василь Данілюк з Рівного не змогли впоратися: перші двоє з школярами Ольгою Громовою з Рівного та Максимом Несвітом з м.Сарни, двоє наступних з Вікторм Сергійчуком та Анатолієм Кінчуром. Боротьба розгорталася, суперники йшли великою тісною групою і тільки після п’ятого туру зявилися досить несподівано і непередбачувано та ще й з 100% результатом два лідери;рівненський школяр Северин Смикало та сарненчанин Анатолій Кінчур. Перемога Северина в очній зустріч між ними в шостому турі дозволила йому одноосібно очолити пелетон та надихнула на подальші звершення. Він в подальшому не збавляючи обертів без поразок з прекрасним результатом 8,5 очок з 9 можливих зміг вперше стати володарем етапу кубка в нашому районі.Починаючи з сьомого туру боротьба велася вже тільки за п’єдестал пошани, що правда коло претендентів налічувало до 15 інтелектуалів, а за тур до закінчення воно звузилось до 8 шахистів. Зрештою результату в 7 очок добилися рівнянин Василь Данілюк та сарненчанин Микола Копищик, однак кращий коефіцієнт Бугольця забезпечив срібло представнику обласного центру, Микола задовольнився бронзою. За призову п’ятірку зачіпилися Петро Іллюк з Березного – його доробок 6,5 очок та ще один школяр з м.Вараш Андрій Кот, що фінішував з аналогічним результатом.Серед дітей старшого віку призи від редакції газети отримали варашівець Данило Лобанов, Ольга Громова з Рівного та сарненчанин Максим Несвіт. Серед молодших першість розділили Микола Мороз та Артем Білотіл зі с.Стрільськ та Дмитро Коханевич з м.Сарни. Серед ветеранів рівних не було сарненцю Василю Якимчуку.Хочеться окремо подякувати працівникам закладу громадського харчування кафе «ВІЗИТ» (керівник Никонець І.В.) за надане приміщеня літнього залу та можливості проведення змагань, а відповідно розвитку цього виду спорту і прогресу талановитого молодого покоління.Отже, після проведених 7 етапів (всього відбудеться 12) відкритого кубка Сарненського району з шахів 2018 року перша 20-ка кращих виглядає таким чином:1.Жакун Олексій (Дубровиця) – 187 очок2.Параниця Олександр (Сарни) – 158 очок3.Параниця Віктор (Сарни) -141 очко4.Іллюк Петро (Березне) -128 очок5.Якимчук Василь (Сарни) -122 очка6.Абрамчук Олександр (Клесів) -115 очок7.Кукла Петро (Вараш) -115 очок8.Чернецов Андрій (Сарни) – 110 очок9.Галаган Володимир (Сарни) -106 очок10.Атаманець Василь (Березне ) – 100 очок11.Толочик Андрій (Костопіль) – 89 очок12.Годунко Віталій (Сарни) -87 очок13.Романюк Анатолій (Клесів) -78 очок14.Копищик Микола (Сарни) -72 очка15.Кінчур Анатолій (Сарни)- 68 очок16.Кот Андрій (Вараш) – 63 очка17.Цицюра Олександр (Сарни) – 57 очок18.Данілюк Василь (Рівне) -57 очок19.Борзенко Йосип (Здолбунів) – 56 очок20.Смикало Северин (Рівне) -56 очок21.Сергійчук Віктор (Стрільськ) – 56 очок22.Андреєв Дмитро (Володимирець) -55 очокЗа звання абсолютного чемпіона Сарненського району з шахів 2018 року в кінці року в фіналі по круговій системі побореться перша дванадцята найсильніших за підсумками 12 проведених етапів.Турнірна таблиця:1. Смикало Северин, 2136 Рівне - 8,52. Данілюк Василь, 2195 Рівне - 73. Копищик Микола, 1971 Сарни - 74. Іллюк Петро, 2241 Березне - 6,55. Кот Андрій, 2028 Вараш - 6,56. Лобанов Данило, 1888 Вараш - 6,57. Громова Ольга, 1933 Рівне - 68. Якимчук Василь, 1852 Сарни - 69. Кукла Петро, 2102 Вараш – 610. Атаманець Василь, 2091 Березне - 611. Абрамчук Олександр, 1954 Сарни - 612. Жакун Олексій, 2148 Дубровиця - 5,513. Римарчук Юрій, 2038 Володимирець - 5,514. Хильчук Тарас, 1895 Березне - 5,515. Кінчур Анатолій, 1986 Сарни - 516. Галаган Володимир, 2056 Сарни -517. Добринський Василь, 2006 Сарни - 518. Параниця Віктор, 2074 Сарни - 519. Клімцов Андрій, 1937 Володимирець - 520. Абрамчук Григорій, 1795 Клесів - 521. Кирильчук Микола, 2030 Рокитне - 522. Стоноженко Михайло, 1897 Сарни - 523. Макаревич Віктор, 1971 Сарни - 524. Сокол Яков, 1976 Вараш - 525. Сергійчук Віктор, 1890 Стрільськ - 4,526. Чернєцов Андрій, 2024 Сарни - 4,527. Гузь Дмитро, 1888 Клесів - 4,528. Романюк Анатолій. 1939 Клесів - 4,529. Курачик Віктор, 1900 Сарни - 4,530. Цицюра Микола, 1908 Сарни - 431. Хильчук Роман, 1941 Березне - 432. Павлюк Семен, 1893 Сарни - 433. Цицюра Олександр, 1989 Сарни - 434. Несвіт Максим, 1900 Сарни - 435. Ульмасбаєв Юрій, 1898 Сарни - 436. Годунко Віталій, 1995 Сарни - 437. Симонюк Валентин, 1915 Володимирець - 438. Абрамчук Віктор, 1774 Рівне - 439. Юрчук Віталій, 1894 Сарни - 440. Паховчишин Йосип, 1915 Клесів - 441. Кревський Володимир, 1900 Сарни - 3,542. Ліщук Ігор, 1888 Клесів - 3,543. Мороз Микола, 1800 Стрільськ - 3,544. Копищик Іван, 1895 Сарни - 3,545. Корсун Юрій, 1900 Сарни - 346. Білотіл Артем, 1800 Стрільськ - 347. Коханевич Дмитро, 1800 Сарни - 348. Сергійчук Галина, 1800 Камяне-Случ. - 349. Легкобит Олексій, 1800 Камяне-Случ. - 350. Білотіл Олександр, 1800 Стрільськ - 2,551. Сафарян Михайло, 1800 Стрільськ - 2,552. Капраль Іван, 1800 Сарни - 253. Бунечко Ірина, 1800 Стрільськ - 154. Маринін Матвій, 1800 Сарни – 1