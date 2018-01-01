7 етап кубка Сарненського району - 2018!

Досить представницьким і багаточисельним на учасників виявився відкритий кубок Сарненського району з шахів 2018 року на призи газети «Сарненські новини». Цього року він проводився лише вдруге, але так швидко набрав великої популярності серед шахистів не тільки нашого району,а й Рівненської області, позаяк на турнір прибули представники шести районів області, міст Рівне і Вараш. Загалом 54 учасників серед яких 14 дітей,які вчинили серйозний опір знаним майстрам і як наслідок четверо попали в першу десятку, а Смикало Северин спромігся навіть виграти цей престижний турнір.
Але все по-порядку. Спортсмени зіграли за швейцарською системою в 9 турів по 15 хвилин кожному учаснику на партію. Уже в перших турах кандидати в майстри спорту Петро Іллюк з м.Березно, ,сарненчанин Олександр Цицюра, Микола Кирильчук з м.Рокитно, Василь Данілюк з Рівного не змогли впоратися: перші двоє з школярами Ольгою Громовою з Рівного та Максимом Несвітом з м.Сарни, двоє наступних з Вікторм Сергійчуком та Анатолієм Кінчуром. Боротьба розгорталася, суперники йшли великою тісною групою і тільки після п’ятого туру зявилися досить несподівано і непередбачувано та ще й з 100% результатом два лідери;рівненський школяр Северин Смикало та сарненчанин Анатолій Кінчур. Перемога Северина в очній зустріч між ними в шостому турі дозволила йому одноосібно очолити пелетон та надихнула на подальші звершення. Він в подальшому не збавляючи обертів без поразок з прекрасним результатом 8,5 очок з 9 можливих зміг вперше стати володарем етапу кубка в нашому районі.
Починаючи з сьомого туру боротьба велася вже тільки за п’єдестал пошани, що правда коло претендентів налічувало до 15 інтелектуалів, а за тур до закінчення воно звузилось до 8 шахистів. Зрештою результату в 7 очок добилися рівнянин Василь Данілюк та сарненчанин Микола Копищик, однак кращий коефіцієнт Бугольця забезпечив срібло представнику обласного центру, Микола задовольнився бронзою. За призову п’ятірку зачіпилися Петро Іллюк з Березного – його доробок 6,5 очок та ще один школяр з м.Вараш Андрій Кот, що фінішував з аналогічним результатом.
Серед дітей старшого віку призи від редакції газети отримали варашівець Данило Лобанов, Ольга Громова з Рівного та сарненчанин Максим Несвіт. Серед молодших першість розділили Микола Мороз та Артем Білотіл зі с.Стрільськ та Дмитро Коханевич з м.Сарни. Серед ветеранів рівних не було сарненцю Василю Якимчуку.
Хочеться окремо подякувати працівникам закладу громадського харчування кафе «ВІЗИТ» (керівник Никонець І.В.) за надане приміщеня літнього залу та можливості проведення змагань, а відповідно розвитку цього виду спорту і прогресу талановитого молодого покоління.
Отже, після проведених 7 етапів (всього відбудеться 12) відкритого кубка Сарненського району з шахів 2018 року перша 20-ка кращих виглядає таким чином:
1.Жакун Олексій (Дубровиця) – 187 очок
2.Параниця Олександр (Сарни) – 158 очок
3.Параниця Віктор (Сарни) -141 очко
4.Іллюк Петро (Березне) -128 очок
5.Якимчук Василь (Сарни) -122 очка
6.Абрамчук Олександр (Клесів) -115 очок
7.Кукла Петро (Вараш) -115 очок
8.Чернецов Андрій (Сарни) – 110 очок
9.Галаган Володимир (Сарни) -106 очок
10.Атаманець Василь (Березне ) – 100 очок
11.Толочик Андрій (Костопіль) – 89 очок
12.Годунко Віталій (Сарни) -87 очок
13.Романюк Анатолій (Клесів) -78 очок
14.Копищик Микола (Сарни) -72 очка
15.Кінчур Анатолій (Сарни)- 68 очок
16.Кот Андрій (Вараш) – 63 очка
17.Цицюра Олександр (Сарни) – 57 очок
18.Данілюк Василь (Рівне) -57 очок
19.Борзенко Йосип (Здолбунів) – 56 очок
20.Смикало Северин (Рівне) -56 очок
21.Сергійчук Віктор (Стрільськ) – 56 очок
22.Андреєв Дмитро (Володимирець) -55 очок
За звання абсолютного чемпіона Сарненського району з шахів 2018 року в кінці року в фіналі по круговій системі побореться перша дванадцята найсильніших за підсумками 12 проведених етапів.
Турнірна таблиця:
1. Смикало Северин, 2136 Рівне - 8,5
2. Данілюк Василь, 2195 Рівне - 7
3. Копищик Микола, 1971 Сарни - 7
4. Іллюк Петро, 2241 Березне - 6,5
5. Кот Андрій, 2028 Вараш - 6,5
6. Лобанов Данило, 1888 Вараш - 6,5
7. Громова Ольга, 1933 Рівне - 6
8. Якимчук Василь, 1852 Сарни - 6
9. Кукла Петро, 2102 Вараш – 6
10. Атаманець Василь, 2091 Березне - 6
11. Абрамчук Олександр, 1954 Сарни - 6
12. Жакун Олексій, 2148 Дубровиця - 5,5
13. Римарчук Юрій, 2038 Володимирець - 5,5
14. Хильчук Тарас, 1895 Березне - 5,5
15. Кінчур Анатолій, 1986 Сарни - 5
16. Галаган Володимир, 2056 Сарни -5
17. Добринський Василь, 2006 Сарни - 5
18. Параниця Віктор, 2074 Сарни - 5
19. Клімцов Андрій, 1937 Володимирець - 5
20. Абрамчук Григорій, 1795 Клесів - 5
21. Кирильчук Микола, 2030 Рокитне - 5
22. Стоноженко Михайло, 1897 Сарни - 5
23. Макаревич Віктор, 1971 Сарни - 5
24. Сокол Яков, 1976 Вараш - 5
25. Сергійчук Віктор, 1890 Стрільськ - 4,5
26. Чернєцов Андрій, 2024 Сарни - 4,5
27. Гузь Дмитро, 1888 Клесів - 4,5
28. Романюк Анатолій. 1939 Клесів - 4,5
29. Курачик Віктор, 1900 Сарни - 4,5
30. Цицюра Микола, 1908 Сарни - 4
31. Хильчук Роман, 1941 Березне - 4
32. Павлюк Семен, 1893 Сарни - 4
33. Цицюра Олександр, 1989 Сарни - 4
34. Несвіт Максим, 1900 Сарни - 4
35. Ульмасбаєв Юрій, 1898 Сарни - 4
36. Годунко Віталій, 1995 Сарни - 4
37. Симонюк Валентин, 1915 Володимирець - 4
38. Абрамчук Віктор, 1774 Рівне - 4
39. Юрчук Віталій, 1894 Сарни - 4
40. Паховчишин Йосип, 1915 Клесів - 4
41. Кревський Володимир, 1900 Сарни - 3,5
42. Ліщук Ігор, 1888 Клесів - 3,5
43. Мороз Микола, 1800 Стрільськ - 3,5
44. Копищик Іван, 1895 Сарни - 3,5
45. Корсун Юрій, 1900 Сарни - 3
46. Білотіл Артем, 1800 Стрільськ - 3
47. Коханевич Дмитро, 1800 Сарни - 3
48. Сергійчук Галина, 1800 Камяне-Случ. - 3
49. Легкобит Олексій, 1800 Камяне-Случ. - 3
50. Білотіл Олександр, 1800 Стрільськ - 2,5
51. Сафарян Михайло, 1800 Стрільськ - 2,5
52. Капраль Іван, 1800 Сарни - 2
53. Бунечко Ірина, 1800 Стрільськ - 1
54. Маринін Матвій, 1800 Сарни – 1