Підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло четверо людей, взято під варту без права внесення застави

Рівненська область 28-чер, 08:249 prov 405 0

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель чотирьох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).

Як вже повідомлялося, ця дорожньо-транспортна пригода сталася 25 червня 2018 року поблизу с. Орлівка Сарненського району.

На підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів попередньо встановлено, що 20-річний житель м. Сарни, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення із маршрутним таксі, яке від удару відкинуло на смугу зустрічного руху. У подальшому відбулось зіткнення останнього із вантажним автомобілем. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі 3 автомобілів загинуло 4 людини, ще 7 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водія легкового транспортного засобу затримано правоохоронцями на місці події, йому обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

За ініціативи прокуратури Рівненської області до підозрюваного Рівненським міським судом 27.06.2018 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

На даний час у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Довідково: санкція статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.