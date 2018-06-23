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Жителю області повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовцю поліції

Рівненська область 28-чер, 08:269 prov 358 0
За погодженням із прокуратурою Рівненської області повідомлено про підозру жителю району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція чи обіцянка надати, а також надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Судом 25.06.2018 застосовано стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів встановлено, що громадянин висловив пропозицію та надав неправомірну вигоду в сумі 300 дол США заступнику начальника одного з відділів ГУНП в Рівненській області - начальнику кримінальної поліції. За таку незаконну грошову винагороду чоловік запропонував посадовцю поліції не вживати заходів щодо розкриття тяжкого злочину проти власності.
Однак працівник поліції від злочинної пропозиції відмовився та повідомив про цей факт правоохоронні органи.
Співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області разом з працівниками Рівненського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та прокуратури Рівненської області викрили громадянина 23.06.2018 після надання поліцейському в його службовому кабінеті грошей.
У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження усіх обставин злочину, з метою скерування обвинувального акта до суду.
Довідково: за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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