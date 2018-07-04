Обзор смартфона Meizu MX6

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Буквально каждый месяц крупные китайские компании, и не только они, представляют новые смартфоны. Исключением не стала новинка под именем Meizu MX6, о которой пойдет речь в этой статье. Также будет дан ответ на вопрос – это новый флагман или упрощённая версия Pro 6?
Истоки линейки
Несколько лет назад линейка MX была флагманской и отличалась мощными характеристиками, : большим экраном и строгим корпусом. Времена меняются и в моду вошли тонкие и элегантные смартфоны (которым и является Pro 6). В свою очередь, возобновив линейку MX, компания удовлетворила желания большинства адептов компании – флагманский внешний вид с большим экраном и за маленькие деньги.
Характеристики
5,5 дюймовый экран с FullHD разрешением, выполненный по технологии IPS. Отличается насыщенной картинкой и хорошими углами обзора.
Аппаратная платформа представленная новым чипом от MediaTek Hellio x20 (10-ти ядерный чип с 4-х ядерным видео ускорителем), обеспечивает высокую производительность в играх и плавную работу системы.
Память: 4 Гб – оперативной и 32 Гб встроенной (без возможности расширения).
Камеры: новый тыльный 12-ти МП сенсор от Sony и 5 МП фронтальная.
Несколько важных моментов
Многих обзорщиков и потенциальных покупателей данного устройства интересуют следующие момент.
Качество выполнения матрицы экрана.
Оно находится на идеальном уровне, так как выполнена Японской компанией Sharp. В первых обзорах, можно услышать информацию о том, что на экране внизу наблюдается небольшой засвет, но, как показывает опыт использования, подобная проблема присутствовала лишь в первых партиях смартфонов и на сегодняшний день она полностью исправлена.
Новая необкатанная камера.
Стремясь быть первыми на рынке, они установили новейший модуль от Sony с 12-ти Мп матицей. Подобный риск был оправдан, и камера получилась действительно одной из лучшей на рынке и самой лучшей среди всех продуктов Мейзу. Правда снимки нельзя сравнить с тем же Galaxy S7 (хоть, камера на Мейзу МХ 6 сопоставима с Айфоном 6s), но покупателю следует учитывать, что в будущем буду выпущены обновления, улучшающие работу камера и качество получаемых изображений.
Центральная механическая кнопка.
Многие заметили, что в последнее время на смартфонах Мейзу центральная кнопка установлена насовсем ровно. Но, как оказалось, сама кнопка больше утоплена в корпус дабы, меньше царапаться и на белых моделях создается эффект легкой неровности.