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Слідчими податкової міліції Рівненщини забезпечено відшкодування збитків державі на більше ніж 1,1 мільйона гривень

Рівненська область 07-лип, 12:159 prov 105 0
Слідчими ГУ ДФС у Рівненській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області у липні поточного року направлено до суду кримінальне провадження за підозрою керівника одного з підприємств Рівненської області яке здійснює діяльність у сфері поліграфії в ухиленні від сплати податків.
Встановлено, що вказане підприємство у 2014 року не списало безнадійну кредиторську заборгованість по неоплачених товарах, отриманих від нерезидента в сумі 6,2 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток у сумі 1,1 млн. грн.
В ході слідства, за результатами проведених слідчих дій, забезпечено відшкодування збитків в повному обсязі, а тому провадження направлено до суду для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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