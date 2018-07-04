Повідомлено про підозру 11 учасникам масових заворушень та опору правоохоронцям

Головна, Рівненська область 10-лип, 09:239 prov 52 0

Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокуратури Рівненської області встановлено організатора та виконавців злочинного угруповання, які поблизу місць незаконного видобутку бурштину систематично організовували та вчиняли порушення громадського порядку, що супроводжувалось активним опором та застосуванням насильства стосовно працівників правоохоронних органів.

Встановлено, що злочинну групу створив мешканець смт. Клесова, до складу якої залучив односельців, з чітким розподілом функцій та ролей між ними. Спільники розробили план збору місцевого населення, готування та вчинення злочинів, пов’язаних з опором працівникам правоохоронних органів з метою перешкодити останнім виконувати службові обов’язки з виявлення та припинення фактів незаконного видобутку бурштину.

На підставі здобутих слідчим та прокурором доказів встановлена причетність вказаних осіб до масових заворушень, організованих біля в’їзду в урочища «Смітник» та «Азалія» Сарненського району, де ними разом із місцевим населенням було заблоковано пересування працівників поліції та вчинено щодо них насильство із застосуванням фізичної сили, а також пошкоджено службовий автотранспорт.

Дії спільників кваліфіковано органом досудового розслідування за ст.ст. 294, 342, 345 КК України (організація та участь в масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).

11-ти учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та стосовно них судом застосовано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються необхідні слідчі дії щодо встановлення усіх причетних до масових заворушень осіб з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.