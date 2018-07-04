На Рівненщині розпочалися жнива

Рівненська область 11-лип, 08:029 prov 173 0

Аграрії Рівненщини жнивують. Нині збирають ранні зернові та зернобобові, які засіяні майже на 200 тисячах гектарах.

Збирати врожай озимого ячменю розпочали господарства Радивилівського, Млинівського, Демидівського, Дубенського, Острозького та Рівненського районів. Зібрали культуру на полях площею понад 2 тисячі гектарів. Середня урожайність склала 53,2 центнерів з гектара.

Також на полях окрім колосових зернових, розпочали збір озимого ріпаку. Нині аграрії зібрали культуру на полях понад 4 тисячі гектарів. При цьому середня урожайність - 30,4 центнерів з гектару.

Окрім того, розпочали збирати урожай і у господарствах населення.

Загалом у жнивах-2018 планують задіяти майже 3 тисячі зернозбиральних комбайнів.