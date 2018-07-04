Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 29 мільйонів гривень

Рівненська область 11-лип, 08:149 prov 172 0

З початку 2018 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевого бюджету 28,7 млн. грн., що на 94 %, або на 14 млн.грн. більше надходжень січня-червня минулого року.

Безперечним лідером у сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники майна – юридичні особи, ними вже сплачено майже 22 млн грн.

Нагадуємо, що платники - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до фіскальних органів області за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Внесок платників – фізичних осіб протягом січня-червня поточного року майже 7,1 млн. грн, що на 6,3 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року. Громадяни сплачують податок у 2018 році за минулий рік за ставками і з урахуванням пільг 2017 року.

Про суму нарахованого податку на нерухоме майно громадян – фізичних осіб повідомляють фіскальні органи області за місцем податкової адреси, вручаючи податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. У разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак зробити це вони мають протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

ГУ ДФС у Рівненській області.