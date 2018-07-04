ДФС запровадить «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»

Рівненська область 11-лип, 08:149 prov 172 0

Процедури митного контролю та оформлення будуть ще простішими та швидшими. Верховною Радою України прийнято закон, який передбачає удосконалення механізму «єдиного вікна» та оптимізацію здійснення контрольних процедур при митному оформленні товарів.

Відповідно до цього закону ДФС має створити та забезпечити функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». На службу покладене зобов’язання й по його адмініструванню.

Таким чином, скасовуються необхідність подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або митним брокером паперового документу, виданого одним державним органом – іншому. Але паперовий документообіг застосовуватиметься, як альтернатива електронному.

Крім того, для спрощення процедур контролю товарів на кордоні законом скорочується кількість контролюючих органів на кордоні:

- посадові особи митниць перевірятимуть дозвільні документи, які на сьогодні перевіряються посадовими особами Державної екологічної інспекції;

- посадові особи Державної прикордонної служби України перевірятимуть рівень радіоактивного забруднення транспортних засобів та вантажів, що ввозяться на митну територію України. Ці перевірки на сьогодні здійснюються посадовими особами Державної екологічної інспекції.

Також зміни передбачають застосування органами доходів і зборів під час здійснення митних процедур інформації із державних реєстрів про товари, які контролюються, та дозвільних документів, необхідних для митного контролю та оформлення товарів, розміщених на веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

До обов`язків Державної фіскальної служби України також буде віднесене визначення кодів УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони або обмеження, та ведення та оприлюднення на сайті ДФС переліків таких заборон або обмежень.

Запровадження «єдиного вікна» в повному обсязі є одним із пріоритетів ДФС. Нагадаємо, у 2017 році частка вантажів, що оформлювались через «єдине вікно» складала близько 20%, а на сьогодні цей показник в середньому складає 85%, у 15 митницях ДФС при імпорті товарів наближується до 100%.

На сьогодні принцип «єдиного вікна» у повному обсязі застосовується при переміщенні товарів через митний кордон автомобільним транспортом. Винятком є переміщення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях та вивезення товарів з України іншими видами транспорту, щодо яких повний перехід на митне оформлення за цим принципом відбудеться з 1 лютого 2019 року.

ГУ ДФС у Рівненській області.







