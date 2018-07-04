Працівницю державної виконавчої служби оштрафовано за порушення вимог закону щодо фінансового контролю

Рівненська область 16-лип, 16:439 prov 0 0

Сарненською місцевою прокуратурою доведено у суді винуватість старшого державного виконавця одного з відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Рівненської області у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового конролю).

Прокурори під час вивчення стану додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції» встановили, що працівниця, будучи державним службовцем та суб`єктом відповідальності за правопорушення, пов`язані з корупцією, несвоєчасно без поважних причин подала у 2017 році декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а відтак вчинила правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

Інформацію за вказаними фактами місцевою прокуратурою скеровано для розгляду та проведення перевірки в Управління захисту економіки в Рівненській області, яким стосовно працівника державної виконавчої служби складено та направлено до суду протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Беручи до уваги надані докази та послідовну позицію прокурора, суд дійшов висновку, що в діях державного виконавця є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

Постановою суду на правопорушницю накладено адміністративне стягнення у виді штрафу.