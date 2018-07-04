Прокурори домоглися стягнення із замовників будівництва в м. Сарни майже 290 тис грн пайового внеску

Рівненська область 18-лип, 09:369 prov 0 0

Належна інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура є необхідною умовою розвитку регіону. Джерелом для бюджетного фінансування потреб розвитку інфраструктури населеного пункту є пайова участь замовників об’єктів будівництва, яка полягає у сплаті ними до місцевого бюджету коштів у визначеному відповідно до закону розмірі.

Разом з тим, Сарненською місцевою прокуратурою встановлено, що перед введенням в експлуатацію на території м.Сарни об’єкта нерухомості двома громадянами проігноровано вимоги містобудівного законодавства щодо укладання з органом місцевого самоврядування договору пайової участі у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, унаслідок чого місцевий бюджет недоотримав майже 290 тис грн.

У зв’язку з цим прокуратура заявила в інтересах Сарненської міської ради та громади позов про стягнення солідарно із забудовників збитків у формі упущеної вигоди на зазначену суму.

Однак у задоволенні позовних вимог прокуратури суд першої інстанції відмовив.

Не погодившись із таким рішенням суду, принципово відстоюючи правову позицію, прокуратура Рівненської області оскаржила його в апеляційному порядку.

За результатами розгляду скарги прокуратури, законність її вимог підтвердив Апеляційний суд Рівненської області, який скасував попереднє незаконне судове рішення та постановив нове, яким позов Сарненської місцевої прокуратури задовільнив у повному обсязі.

Таким чином, завдяки наполегливій та послідовній позиції органів прокуратури Рівненщини місцевий бюджет поповниться на майже 290 тис грн коштів пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури м. Сарни.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.